PSG - Verratti : "On n'a pas joué notre jeu"

LE TOP : KEYLOR NAVAS (7) N’A PAS LOUPÉ SON RETOUR

Thomas Meunier : 5

Thiago Silva : 6

Presnel Kimpembe : 4

Juan Bernat : 5

Idrissa Gueye : 3

Neymar : 4

Marquinhos : 4

Marco Verratti : 4

Angel Di Maria : 3

Mauro Icardi : 4

Kylian Mbappé : 5

Si le PSG n’est rentré à la pause qu’avec un seul but de retard, c’est avant tout grâce au portier costaricain. Pour son retour à Bernabeu, Navas a montré aux dirigeants parisiens qu’ils avaient eu raison de miser sur lui.de Kroos (21eme, 26eme, 33eme), de Carvajal (38eme) ou encore Marcelo (39eme). S’il ne peut rien sur les buts à bout portant de Benzema, le portier a clairement été décisif dans ce nul miraculeux.Dans son duel 100% belge avec Hazard, le latéral droit a soufflé le chaud et le froid. D’abord appliqué, il s’est fait enrhumer par son compatriote sur l’ouverture du score madrilène. Il faut dire qu’il n’a pas franchement été aidé pour ses compères d’attaque qu’ont été Mbappé et Di Maria, aux abonnés absents au moment de défendre. Il a tenté d’apporter offensivement, sans jamais vraiment réussir à mettre un surnombre ou des centres dangereux avant de relancer les espoirs parisiens en étant à l’origine de la réduction du score de Mbappé.Dans l’avis général du match, difficile de sortir une action de Thiago Silva pourtant le capitaine parisien a bien répondu présent dans ce duel face au Real Madrid. Face à Isco lâché par Gueye, il a bien essayé d’intervenir pour contrer l’Espagnol qui a finalement trouvé le poteau sur le but de Benzema. Derrière, il a essayé de rameuter ses troupes par la parole et par l’exemple. Il s’est interposé à de nombreuses reprises en coupant une passe entre les lignes ou les trajectoires comme sur ce tacle sur Hazard lancé en profondeur (57eme).Comme son compère de défense, il a longtemps tenu la baraque sans pour autant être totalement souverain. Les décrochages permanents de Benzema ont quelque peu compliqué sa tâche et il s’est parfois fait bouger par le Français. Sur le deuxième du but du Madrilène, il est en retard et trop court pour dévier de la tête.Comme Meunier, il n’a pas été aidé par Mbappé et Di Maria dans le repli défensif mais l’Espagnol a moins souvent que son pendant à droite puisqu’Isco a souvent eu tendance à repiquer dans l’axe. Il laisse un peu trop de liberté à Carvajal sur l’ouverture du score de Benzema mais derrière, il a eu le mérite de se montrer solide. Moins offensif qu’à l’accoutumé, l’ancien du Bayern Munich délivre le ballon sur la frappe contrée de Draxler qui entraîne l’égalisation de Sarabia.Lors du match aller, il avait montré aux sceptiques pourquoi le PSG avait misé sur lui. Ce mardi, le Sénégalais a été nettement plus en difficulté à l’image de l’entrejeu parisien.Mystifié par le Belge sur l’ouverture du score, il a été logiquement sacrifié par Tuchel pour faire entrer Neymar au retour des vestiaires.Sur le banc au coup d’envoi, Neymar n’y est resté que 45 minutes. Dans un stade où il était forcément attendu, le Brésilien a réussi à faire quelques différences sur ses contrôles orientés mais n’a pas réussi à peser autant que souhaité par Tuchel. Il pourra se consoler en se disant que c’est de son décalage vers Bernat que vient l’égalisation du PSG.De nouveau placé en sentinelle, Marquinhos a été entre deux eaux à cause des différentes permutations de l’attaque madrilène. D’habitude rampe de lancement des attaques parisiennes, le Brésilien a trop abusé des passes vers l’arrière notamment en première période. Passé dans un double pivot après la pause et la rentrée de Neymar, Marquinhos a été un peu mieux mais ce n’est clairement pas son meilleur match depuis le début de la saison.Face au trio de l’entrejeu madrilène, Verratti a été bien discret mardi soir. S’il a par moment fait étalage de sa qualité technique dans les relances et pour se sortir de situations compliquée, le « Hibou » n’a pas eu le rayonnement escompté, ce qui explique aussi les difficultés parisiennes dans la construction. Sur l’ouverture du score du Real Madrid, il ne suit pas l’appel de Carvajal qui a eu tout le loisir de centrer pour Isco.Homme fort du PSG depuis de longues semaines, Di Maria n’a pas été inspiré en Espagne. L’Argentin a eu tendance à trop vouloir garder le ballon aux abords de la zone de vérité et s’est fait prendre à chaque fois par l’harcèlement du duo Casemiro – Valverde.et une équipe parisienne coupée en 2. Il a laissé Meunier seul face à son triste sort. Remplacé à 15 minutes de la fin par Draxler.Match compliqué pour l’attaquant argentin. Entre Varane et Sergio Ramos, il a du mal à exister face à deux clients. Il a eu une première opportunité dès le début de la rencontre sur un centre de Bernat mais son plat du pied n’a pas été ajusté (8eme). Très peu servi par la suite, il n’a eu besoin d’un ballon exploitable pour faire la différence. Malheureusement, son penalty obtenu en devançant la sortie de Courtois a été annulé par un VAR litigieux . Fantomatique en seconde période, il a été remplacé à un quart d’heure par Sarabia qui s’est mué en héros de Bernabeu avant une égalisation à sept minutes du terme.Une bonne entame de match après quelques accélérations face à Marcelo et Sergio Ramos avant de permuter sur le côté gauche à la demande de Tuchel. Moins en vue face à la défense un peu plus rugueuse de Carvajal, l’attaquant a malgré tout cherché à faire la différence avec ses crochets courts.et a été récompensé en relançant les espoirs parisiens en jouant les renards sur une mésentente entre Varane et Courtois (80eme)…