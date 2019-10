PSG : « Une prestation aboutie » pour Gueye

Après la large victoire du PSG contre Angers (4-0), Idrissa Gueye, auteur du troisième but, a fait part de sa satisfaction.

Le PSG n’a pas fait de cadeau à Angers ce samedi après-midi devant son public (4-0). Le club de la Capitale s’est baladé face à son dauphin en faisant preuve d’un sérieux qu’on ne lui avait plus connu depuis un moment en Ligue 1.sur Canal+. On a eu une grosse série de matchs en peu de temps et il fallait bien la finir avant d’aller en sélection. En plus, contre le deuxième, c’était important de gagner ce match. » Arrivé cet été en provenance d’Everton, le Sénégalais a marqué son premier but sous ses nouvelles couleurs dans une deuxième période très réussie.« On est exigeants avec nous-mêmes, on donne le maximum sur le terrain pour faire plaisir aux supporters », explique l’ancien Lillois. Depuis son arrivée, ce dernier est un porte-bonheur pour ses partenaires. A chaque fois qu’il a été titulaire, Paris n’a ni perdu, ni pris le moindre but.