PSG : un premier coup dur avant le début de la nouvelle saison

Barca's new signing Junior Firpo back in 2012: "I hope that shit rat Messi picks up an injury and dies and stops scoring goals, ahhaha." The other tweets needs no translation. pic.twitter.com/SkfItEW315 — M•A•J (@Ultra_Suristic) 4 août 2019

Don’t go too hard on Messi bro pic.twitter.com/XKZQ8FpPPx — Pelusa (@RMPelu17) 4 août 2019

🎙️ Junior Firpo: “Tweets about Messi? It was something I answered some time ago when the possibility of coming here arose. In the locker room they have welcomed me very well, that is already part of the past.” #fcblive pic.twitter.com/40Exl6QOUk — FC Barcelona Fl (@FCBarcelonaFl) 6 août 2019

Toutefois, le joueur de 22 ans, qui a débarqué pour un montant de 18 millions d’euros plus 12 millions d’euros en option, est actuellement dans de mauvais draps. A lire aussi >> Betis Séville : Junior Firpo quitte l'Andalousie pour le FC Barcelone En effet, l'Espagnol avait insulté Lionel Messi sur Twitter lorsqu'il avait 15 ans. Il s'était vanté de pouvoir "casser les deux jambes de Messi" avec "un seul coup de pied". Avant d’ajouter: "J’espère qu’il meurt pour arrêter de marquer des buts". Le latéral a supprimé ces posts et également présenté ses excuses. "Ce sont des choses pour les enfants qui ont 15 ans, quand personne ne vous connaît et vous ne pouvez pas savoir que cela va avoir un impact des années plus tard. Si je dois demander pardon pour un tweet que j’ai fait lorsque j’avais 15 ans, je le fais sans problèmes et avec humilité", s'est-il défendu en conférence de presse dans des propos rapportés par. A lire aussi >> Betis Séville : Junior Firpo signe cinq ans au FC Barcelone