PSG : Un intérêt pour Sancho ?

N°5 : Samuel Eto’o fils (Cameroun, 118 sélections) : 56 buts

N°4 : Didier Drogba (Côte d’Ivoire, 104 sélections) : 65 buts

N°3 : Hossam Hassan (Egypte, 169 sélections) : 68 buts

N°2 : (Malawi, 115 sélections) : 71 buts

N°1 : Godfrey Chitalu (Zambie, 108 sélections) : 79 buts

Dignes ambassadeurs de l’partout à travers le monde, leurs noms riment avec le sport roi dans leurs pays respectifs. S’il semble difficile de comparer des joueurs n’ayant pas évolué à la même époque, la rédaction d' Orange Football Club vous propose cependant de découvrir ledes meilleurs buteurs africains en sélection nationale.Que dire de la carrière internationale du meilleur buteur de l’histoire des Lions indomptables qui a indéniablement marqué toute une génération au Cameroun, en Afrique et dans le monde entier. Samuel Eto’o avec la sélection camerounaise c’estsélections,réalisations, deux Coupes d’Afrique des Nations, une médaille d’or au JO 2000. Avec un impressionnant total deréalisations inscrites en six participations à la CAN, entre 2000 et 2010, le légendaire camerounais détient également le record du plus grand nombre de buts signés dans la prestigieuse compétition africaine. Un incroyable record qui n’est pas prêt d’être battu.Quand on parle de légendes du football africain, on ne peut ignorer l’ex capitaine des Eléphants de la Côte d’Ivoire Didier Drogba. Avecbuts inscrits sous le maillot ivoirien, ensélections, le double ballon d’or africain (2006 et 2009) est de très loin le meilleur buteur de l’histoire de la sélection. Malgré cela, le ‘meilleur joueur de l’histoire de Chelsea’ n’a jamais remporté le moindre titre avec les Eléphants. Il en est pourtant passé tout près, notamment lors des CAN 2006 et 2012, où la Côte d’Ivoire a échoué en finale, à chaque fois pour une histoire de penalties.sélections,buts. Observer le palmarès de l’illustre Hossam Hassan, c’est tourner les pages d’un livre d’histoire où la sélection égyptienne domine le continent-mère. Tant en club qu’en sélection, le légendaire canonnier des Pharaons aura été de toutes les campagnes victorieuses de l'Egypte.Né en 1954 au Malawi, Kinnah Phiri a marqué l’histoire de sa sélection. En remportant deux Coupes d’Afrique de l’Est (Cecafa Cup) d’affilée en 1978 et 1979, et surtout en empilant les buts (), il est devenu une légende dans son pays.Surnommé «Ucar» en référence à une célèbre marque de piles, le meilleur joueur zambien de tous les temps Godfrey Chitalu règne toujours en maître sur le classement des meilleurs buteurs africains en sélection nationale avec l’incroyable total deréalisations ensélections. Le légendaire zambien était le sélectionneur des Chipolopolo disparus lors du crash de l’avion qui s’est écrasé en pleine mer au large du Gabon, le 27 avril 1993, alors qu’ils revenaient de la Coupe d’Afrique des Nations.