PSG : Un échange Neymar - Pogba refusé par Manchester United ?

Les Lions Indomptables ont fait la grève refusant de se déplacer en Egypte, pour jouer la CAN, avant de recevoir leurs primes de performances. Un incident qu'a minimisé le sélectionneur Clarence Seedorf, en conférence de presse : « Toutes les équipes du monde ont, à un moment de leur histoire, eu ce genre de problèmes ». Le Cameroun en avait effectivement déjà eu en 2014 avant le Mondial brésilien. « Ça n'affectera pas notre moral ni notre préparation. En fait, la crise des primes a renforcé l'esprit d'équipe et la détermination de l'équipe de bien performer. Il y a eu quelques tensions mais les joueurs ont été matures et sont venus ici pour se battre pour le Cameroun ». « Nous devons performer et montrer sur le terrain pourquoi nous sommes aussi favoris. Je pense que nous avons le talent et des chances de faire quelque chose de très important », a ajouté le technicien néerlandais.