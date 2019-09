PSG : Un échange Neymar - Dybala refusé

Ci-après tous les résultats du dernier tour aller du CHAN 2020:

Place à la dernière ligne droite ! Si l’incertitude demeure quant à la date précise du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2020 (équivalent de la CAN mais réservé aux joueurs locaux), les éliminatoires sont proches de leur dénouement avec lequi s'est disputé ce weekend dans les différentes zones régionales. Si les favoris ont répondu présents avec notamment le brillant succès desqui ont déroulé (0-2) àface à la, et la victoire desqui se sont imposés dans le derby face au(1-0), quelques grosses écuries du Continent n’ont pas eu la partie facile. On pense notamment aux, défaits 2-0 par leauxqui ont chuté à domicile face à la brillante formation des(0-1), mais également auxqui ont subi la loi des(4-1). Il convient de rappeler quesont à distribuer pour composer le plateau qui disputera la phase finale au Cameroun . Les matches retour auront lieu du 18 au 20 octobre prochains.Algérie 0 – 0 Maroc1 – 0 LibyeMauritanie 0 – 0 Mali1 – 0 Guinée4 – 1 Nigeria2 – 0 Côte d’Ivoire Ghana 0 – 1Guinée équatoriale 2 – 2 Congo Centrafrique 0 – 2Burundi 0 – 3Ethiopie 0 – 1Tanzanie 0 – 11 – 0 Namibie Eswatini 0 – 13 – 1 Lesotho