PSG : Un club allemand s'intéresse à Draxler

Quadruple Ballon d'or africain, vainqueur de la Ligue des Champions UEFA, auteur d'un sextuplé historique sous le maillot du FC Barcelone, Champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, double champion d'Espagne, triple champion d'Angleterre et une flopée de Coupes dans son escarcelle, le légendaire Eléphant, Gnégnéri Yaya Touré, a marqué de son empreinte indélébile l'histoire du football africain, européen et mondial.Milieu de terrain complet, le grand Yaya sait tout faire sur le rectangle vert. Doté d'excellentes qualités techniques, mêlées d'une redoutable efficacité, sa facilité et son aisance à réaliser les gestes les plus compliqués malgré son imposant gabarit, ont construit sa légende. Des quartiers populaires d'Abidjan jusqu'au "Royaume de Sa majesté" en passant par Athènes, Monaco, l'Ukraine, la Belgique ainsi que la capitale catalane, l'enfant de Bouaké a sillonné les quatre coins du "Vieux Continent" au cours de sa riche carrière, laissant des souvenirs impérissables partout où il est passé. Des trajets qui lui ont permis de mieux se situer. Sous le maillot des Eléphants de la Côte d'Ivoire Touré a participé à cinq Coupes d'Afrique des Nations (2006, 2008, 2010, 2012, 2013), trois Coupes du Monde (2006, 2010 et 2014). Il a mené ses partenaires vers deux finales de la CAN (2006 et 2012), il est nommé capitaine après la retraite de Drogba. L'ancien barcelonais a décroché enfin la plus prestigieuse des compétitions africaines en 2015, en Guinée Equatoriale. Footballeur de génie et philanthrope dévoué, il apporte constamment de l'aide aux plus démunis en Côte d'Ivoire et en Afrique. Ambassadeur pour le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (UNEP), il est notamment engagé dans la lutte pour la sauvegarde de la flore ivoirienne ainsi que contre le commerce illégal d'ivoire. Le bien nommé «Gnégnéri» est une bénédiction pour l'Afrique !