PSG : Un chassé-croisé entre Areola et Navas ?

Alors que le PSG pourrait accueillir d'ici peu Keylor Navas, le Real Madrid pourrait récupérer Alphonse Areola, d'après AS.

Areola, n°1 bis au PSG ou n°2 au Real

Sur le point d’accueillir Keylor Navas, Paris pourrait s’éviter de nouveaux problèmes. Plutôt que de s’embourber dans de nouveaux débats concernant sa hiérarchie de gardiens de but, le champion de France pourrait envoyer Alphonse Areola au Real Madrid, comme l’affirme AS. Les raisons sont évidentes : le club de la Capitale n’a jamais vu le portier français comme un numéro un indiscutable et le changement d’entraîneur, d’Unai Emery à Thomas Tuchel, n’a pas fait évoluer cette considération.Navas, lui, ne s’est jamais satisfait de son rôle de doublure de Thibaut Courtois et a martelé, ces dernières semaines, son souhait de quitter la Casa Blanca. Le Real Madrid, qui a laissé filer en prêt Andriy Lunin à Valladolid et Luca Zidane à Santander, ne pouvait se permettre de lâcher le portier costaricien sans lui trouver immédiatement un remplaçant. Sous cette formule, il n’aura pas à le chercher. Mais si cet échange ne crée pas de nouveaux problèmes, il n’en résout pas non plus : le PSG devra tout de même se trouver un véritable numéro deux. Et Areola devra se contenter d’un rôle de doublure.