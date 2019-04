PSG : Un ancien Messin et Lyonnais en renfort ?

Vitorino Hilton, le défenseur central brésilien et capitaine de Montpellier, a prolongé son engagement jusqu’en juin 2020. Un nouveau deal officialisé ce vendredi par le club du président Laurent Nicollin.

Nicollin : « Ça coulait de source de le prolonger »



La même émotion que si c’était la première fois »

C’est désormais officiel, Vitorino Hilton, le défenseur central et capitaine de Montpellier , a prolongé son engagement jusqu’en juin 2020. « Cette année, il y a un petit goût encore plus spécial pour moi, explique le Brésilien sur le site officiel de la formation entraînée par Michel Der Zakarian. Chaque fois, je me dis, à mon âge, à mon âge… Là, j’arrive à 41 ans, presque 42 ans, et je prolonge encore une saison donc quoi qu’il arrive si j’arrête en fin de saison, ce sera à 42 ans. C’est quelque chose que je n’aurais jamais imaginé. Quand j’ai commencé, je me suis dit : « Peut-être un jour arriver à mes 40 ans ». Et je les ai dépassés donc je suis très, très heureux.Je suis très heureux de pouvoir continuer ma belle histoire avec le MHSC. »Vu l’excellente saison qu’il réalise, ça coulait de source de le prolonger d’une saison supplémentaire, indique, de son côté, le président Laurent Nicollin. Je ne sais pas si on se verra l’an prochain à la même époque pour évoquer une nouvelle prolongation mais en tout cas, il prolonge avec nous pour la saison prochaine. Il va encadrer les jeunes et, comme il est inoxydable, je pense qu’il repart pour jouer ! On part a priori avec la même défense axiale que cette année. Après, c’est au petit Cozza et au petit Vidal de suivre l’exemple de Vito pour essayer de lui chiper sa place. »