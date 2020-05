PSG : Tuchel sauvé par la crise économique ?

14 mai 2020

LA COVID-19 ET SES CONSÉQUENCES

Acté par la FECOFA : le TPM sacré

Et de 18 pour les Corbeaux du TPM! La FECOFA a acté l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de la Ligue 1. https://t.co/mVCeuMqLfZ#VL1#PortezVotreMasque #WearYourMask#StopCoronavirus #StopCovid19 pic.twitter.com/HXkLFidqBm — TP Mazembe (@TPMazembe) May 14, 2020

Le comité exécutif de la Fédération congolaise de football s'est réuni mardi et a officialisé, mercredi, l'arrêt définitif de tous ses compétitions footballistiques de la saison 2019-2020. Il a suivi dans cette décision la volonté des clubs de la Linafoot qui ont été unanimes sur l'arrêt de l'exercice en cours à cause des conditions sanitaires dans le pays. Une décision qui fait le bonheur des Corbeaux, déclarés champions pour la 18e fois de leur histoire. "Il est suivi de l’AS V.Club (48 points), de l’AS Maniema Union (46 points), du DC Motema Pembe (42 points) et de la JS Groupe Bazano (38 points) pour les cinq premières places", précise un communiqué publié par la Fecofa. La Fecofa a décidé d'attribuer aux quatre premiers le droit de jouer les compétitions interclubs la saison prochaine. Ainsi, le TP Mazembe, champion et l’AS Vita Club, son dauphin joueront la Ligue des Champions de la CAF la saison prochaine tandis que l’AS Maniema Union disputera la Coupe de la Confédération tout comme le DC Motema Pembe, au titre de la Coupe du Congo, dont la compétition s’est arrêtée au niveau des préliminaires pour certaines Ligues provinciales. "Les deux dernières équipes au classement, OC Bukavu Dawa de Bukavu et AS Nyuki de Butembo, ont été réléguées en division 2, indique le communiqué fédéral. Elles seront remplacées par les deux champions de deux sites de la Ligue 2, la JSK de Kinshasa pour le site Ouest et Etoile Jaune du Katanga pour le Centre Sud. Pas de rélégation ni de montée pour les clubs du site Est suite au nombre insuffisant de matches disputés", poursuit le communiqué. A lire aussi >> RD Congo: Le TP Mazembe réagit à la rumeur Jean II Makoun !