PSG : Tuchel ne dirait pas non à Messi

« Quel entraineur dirait non à Messi ? »

Thomas Tuchel says Lionel Messi is "very welcome" at PSG. But he expects the forward to stay at Barcelona. Read more 👉 https://t.co/FLsUNtYuoX pic.twitter.com/ytQquLWnIR — BBC Sport (@BBCSport) August 24, 2020

Mercato PSG : Tuchel dit oui à la venue de Lionel Messi https://t.co/r1svJX7PK1 — Eurofoot (@Eurofoot5) August 24, 2020

“Which coach says no to Messi?"https://t.co/VwGf6BZkVU — Mirror Football (@MirrorFootball) August 23, 2020

Paris a manqué dimanche la dernière marche de son exercice 2019/2020 en cédant en finale de la Ligue des Champions contre le Bayern . Le coup est rude et la déception est grande, mais les champions de France n’auront pas trop le temps de se lamenter sur leur sort. Il faudra très vite tourner la page et penser à la suite. Thomas Tuchel, le coach de l’équipe, semble d’ailleurs déjà se projeter sur la campagne à venir et les recrues qu’il pourrait signer pour donner un visage encore plus compétitif à sa formation.Interrogé par la chaine anglaise BT Sport à la fin du match sur la possibilité d’enrôler le sextuple Ballon d’Or qui cherche actuellement à quitter le Barça,« Il [Messi] est le bienvenu au PSG ! Nous avons perdu beaucoup de joueurs rien que pour cette campagne uniquement et nous perdons maintenant Thiago Silva et Eric Maxim Choupo-Moting. Nous devons utiliser le mercato maintenant pour agrandir l’équipe, a-t-il déclaré. La prochaine saison sera très exigeante sans aucune interruption. Nous devons construire une équipe forte et solide. Nous avons décidé de ne pas évoquer les transferts tant que nous étions ici. Nous allons nous réunir ensemble dans les prochains jours. Nous avons beaucoup de choses à faire pour maintenir le niveau de l’équipe. Quel entraîneur dirait non à Messi? Mais je pense que Messi terminera sa carrière à Barcelone. C’est Monsieur Barcelone. »