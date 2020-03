PSG : Tuchel menacé en cas d'élimination ?

Thomas Tuchel, sans trop de surprise, pourrait jouer son poste à l'occasion du huitième de finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund.

Doha n’a pas apprécié le 3-4-3 de Tuchel

Un doute commence à naître sur la tenue du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Dortmund, mercredi soir. Dimanche soir, le gouvernement a indiqué que tous les rassemblements de plus de 1000 personnes étaient interdits jusqu’à nouvel ordre. Et alors que des événements sportifs majeurs sont annulés – à l’image du tournoi de tennis d’Indian Wells cette nuit – certaines rencontres n’échapperont pas à la règle, même si tout sera étudié au cas par cas. Mais faisons comme si ce match était maintenu. Dans ce cas, oubliez le coronavirus, la question principale sera, durant 90 minutes ou plus, l’avenir du Paris Saint-Germain sur la scène européenne., et ce serait évidemment un échec retentissant.Ainsi, L’Equipe dévoile sans surprise queEt ce malgré un contrat qui court jusqu’en 2021. Après Manchester United, voir le PSG chuter une deuxième fois contre une formation jugée abordable ferait vraiment tâche étant donné l’effectif à disposition de l’Allemand. Le quotidien précise que le 3-4-3 choisi pour débuter au match aller a interrogé dans le vestiaire… et chez l’actionnaire. A Doha, on n’a moyennement apprécié que Paris s’adapte à son adversaire plutôt que l’inverse. L’objectif est simple pour Tuchel : jouer – cette fois – le bon rôle dans le renversement d’une situation en 8emes. Et faire passer ce match aller pour un simple mauvais souvenir.