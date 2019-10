PSG : Tuchel mécontent de la programmation

En conférence de presse, Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, a notamment pesté contre la programmation du match face à Nice.

Tuchel : « Trop tôt pour parler de la prolongation de Cavani »

On a trouvé un bon groupe, un bon esprit. Mais, après une trêve, il faut réfléchir à beaucoup de choses. Je suis convaincu que l’on va trouver des solutions pour bien préparer nos matchs.C'est bizarre de jouer un vendredi soir après une trêve internationale. Je ne comprends pas. Il y a trop de matchs, trop de compétitions, de rencontres amicales. On n'a pas de phase de préparation. On joue, on se repose. Ensuite, on joue encore et encore. Ça tue les joueurs et les matchs.C'était bien qu'il soit resté avec nous. Le jour de France - Turquie, il faisait un entraînement à part. Il n'aurait vraiment pas pu jouer. Je vais discuter avec lui parce que ce n'est pas pareil de s'entraîner à 8 ou 9 et jouer un match. On ne peut pas jouer un match à 80%. Je ne suis pas sûr que Kylian soit prêt à débuter demain. Je dois parler avec lui. Ce n'est pas la même chose de s'entraîner et jouer en match. C'est pareil pour Edi. On essaye de réduire les risques de blessure. C'est dommage de ne jamais avoir notre équipe au complet. On va chercher les solutions.Marco est un leader. Il amène sa mentalité. Il est toujours à 100%. S'il joue simple et vite, il est formidable sur le terrain. C'est un joueur extraordinaire.Il n'est pas arrivé à 100%, mais il a montré qu'il pouvait jouer avec quelques douleurs, qu’il pouvait mettre de l’intensité. Il joue très bien. Pour lui aussi, c'est difficile, on ne peut pas faire une phase de préparation juste pour un joueur. Mais pour demain, je n'ai pas de doute. Il peut débuter.C'est trop tôt pour parler de la prolongation de Cavani. Il sait que c'est son club. Je compte à 100% sur lui cette saison. Je veux un Edi Cavani fit et en forme sur le terrain. Il est un des 5 joueurs avec qui je parle toujours. Il est important dans notre vestiaire et c'est le recordman de buts du club.