PSG : Tuchel évoque la Ligue des Champions

Thomas Tuchel espère bien pouvoir redémarrer la Ligue des Champions, alors que le PSG est en quarts de finale. Le coach allemand compte sur au moins quatre semaines de préparation.

Romain, who participated to our Instagram contest, had the unique opportunity to talk with Thomas Tuchel, the head coach of @PSG_inside. Discover some behind-the scenes moments of @PSG_inside! ⚽️ #LimitlessCall #ALLtogether #ALLsport pic.twitter.com/SGAqXyXJJM