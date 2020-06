PSG : Tuchel est-il frustré ?

Tombeur de l’Eintracht Francfort mercredi soir (2-1), le Bayern Munich a rejoint le Bayer Leverkusen en finale de la Coupe d’Allemagne.



24 - @FCBayernEN have qualified for the final of the DFB-Pokal for the 24th time - at least double as often as any other club (Schalke 12). Regular. #FCBSGE #DFBPokal pic.twitter.com/HJsPAuxKiz

Dans la foulée de l'égalisation, le Bayern repasse devant grâce au meilleur buteur d'Europe et le VAR.

⏰75'

🥅Robert Lewandowski

⚽ Bayern Munich 2⃣ - 1⃣ Eintracht Francfort



📺💻📲 https://t.co/NRsjU3tVrl #lequipeFOOT pic.twitter.com/TQQ3Rvnty4



Lewandowski qualifie le Bayern

Les deux derniers lauréats de la Coupe d’Allemagne, en l’occurrence le Bayern et l’Eintracht, s’affrontaient ce mercredi soir à l’Allianz Arena. La rencontre a tourné à l’avantage des Bavarois. Même bousculés pendant une courte période par leurs opposants du jour, les hommes de Hansi Flick ont réussi à se faire respecter et remporter la mise (2-1). En l’emportant,Il y a 20 jours, en championnat, le Bayern avait déjà connu quelques difficultés pour prendre la mesure de l’Eintracht malgré le succès par trois buts d’écart (5-2)A la 69e minute de jeu, deux remplaçants à peine entrés en jeu permettaient aux visiteurs d’égaliser. Sur une passe de Daichi Kamada, Danny Da Costa signait un tir victorieux du gauche et devenait le premier joueur à battre Manuel Neuer en DFB Pokal depuis 33 rencontres. Le latéral de Francfort répondait ainsi à l’ouverture du score d’Ivan Perisic, qui était survenue dès le quart d’heure du jeu (14e). Le Croate avait mis les siens sur orbite en exploitant de la tête un service de Thomas Muller.L’Eintracht a rebondi, pensant pouvoir réaliser l’exploit. Mais, la joie d’André Silva et ses coéquipiers n’a été que de courte durée.. Le Polonais faisait parler son sens de but en venant cueillir un service en retrait de Joshua Kimmich. Le Bayern est repassé devant, et a su cette fois le rester jusqu’au bout et valider ainsi sa qualification pour la finale. Dans un peu plus d’un mois, les Bavarois tenteront de remporter leur 20e Coupe d’Allemagne. Et la cinquième depuis 2013.