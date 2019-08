PSG : Tuchel envoie Zagre à Monaco

Alors qu'Arthur Zagre se rapproche de Monaco, Thomas Tuchel a confirmé la tendance au micro de PSGTV.

Alors que Neymar se rapproche toujours un peu plus d’un retour sous les couleurs du FC Barcelone , les Parisiens enregistrent d’ores et déjà le départ d’Arthur Zagre (17 ans). Au micro de PSGTV, Thomas Tuchel, l’entraîneur des coéquipiers de Thiago Silva, a confirmé ce jeudi la vente du latéral gauche international français U19. «c’est Leonardo (ndlr : le directeur sportif des champions de France en titre) qui me l’a annoncé », a indiqué le technicien allemand avant de se présenter en conférence de presse. L’ASM doit verser dix millions d’euros, plus des bonus, pour racheter les deux dernières années de contrat du natif de Neuilly-sur-Seine. Un bail de trois ans attend l'espoir parisien (+ deux années supplémentaires en option).