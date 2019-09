PSG : Toujours sans Mbappé, Cavani et Icardi

Thomas Tuchel a répondu aux questions des journalistes ce mardi à la veille du match du PSG contre Reims (21h00). Voici ce qu'il faut en retenir.

Reims, meilleure défense de L1 avec le PSG

Meunier enchaîne après plusieurs matchs sans jouer

Mbappé encore trop juste

Tuchel : « Paredes va jouer demain »

Cavani et Icardi de retour quand ?

Paredes va jouer contre Reims

La gestion de la concurrence en défense centrale

« C’est une équipe très disciplinée, souvent avec un 4-4-2 très classique. Ils ne perdent jamais leur structure, défendent avec beaucoup de qualité. C’est très difficile de se créer des occasions contre eux. On avait perdu là-bas la saison dernière. On va devoir essayer de jouer simple, vite, tout en contrôlant leurs contre-attaques. »« Je ne peux pas vous donner toutes les raisons. J’avais confiance en Thilo (Kehrer) et Colin (Dagba), c’est parfois une question de sentiment, de tactique ou de forme. Il y a différentes raisons, mais rien de grave. Là, Thomas fait des bons matchs et nous en sommes très contents. C’est un joueur fiable, à lui de continuer comme ça et d’en profiter. »« On ne va pas attendre le zéro risque, mais on va prendre le moins de risques possibles. Nous échangeons avec le staff médical, et on veut trouver une solution avec le moins de risques possibles. On attend de valider une vitesse plus haute, et on a encore besoin de plus d’entraînements. Ce sera peut-être différent contre Bordeaux (samedi).« Edi (Cavani) devrait retrouver l’entraînement collectif cette semaine. Mauro (Icardi) peut-être la semaine prochaine. Thilo (Kehrer), Colin (Dagba) et Julian (Draxler) ont repris la course. Leur retour n’est pas aussi proche que pour Edi et Mauro. Pablo Sarabia s’est bien entraîné et est disponible, c’est une bonne chose. »« Leo (Paredes) va jouer demain. Il est super professionnel, il est toujours là. On a pris une décision avec Marquinhos et Gueye, ce n’est pas contre lui. Ce n’est pas facile pour lui mais demain ce sera l’occasion pour lui de se montrer. »« Thilo Kehrer n’est pas là, et on joue souvent avec Marquinhos en 6. Il en reste donc trois (Thiago Silva, Kimpembe et Diallo). Un des trois est Presnel Kimpembe qui n’a pas joué pendant quatre mois. Donc pour l’instant ce n’est pas difficile. J’espère qu’on va avoir une situation où ce sera difficile de choisir les deux défenseurs centraux.>>> Toujours sans Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Mauro Icardi