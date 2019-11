PSG : Thomas Tuchel veut garder Thiago Silva

Le Sénégal, pays le plus représenté

Les meilleurs africains passés par le PSG

De l’Algérie au Liberia, en passant par le Tchad, le Nigéria et le Sénégal, plusieurs stars du continent mère ont porté les couleurs du club francilien.Avec huit joueurs passés par le PSG, le Sénégal est le pays le plus représenté. En signant cet été en provenance d'Everton,est devenu le 8e sénégalais à signer au PSG. Avant lui, il y a eu sept autres dont le premier d'entre eux :C dernier est un attaquant qui a planté 27 buts en 98 matches durant quatre saisons passées au club entre 1979 et 1983. Trois autres attaquant ont illuminé les cieux de la Ville du Lumière à savoir(1985-1992)(1986-1987),(1989).(1994-1996) est un défenseur qui a fait une cinquantaine d'apparitions avec le PSG tandis qu'Aliou Cissé, actuellement sélectionneur des Lions de la Téranga a joué à Paris entre 1998 et 2001. Enfin,formé au club, a joué deux saisons comme pro avant de quitter.(Algérie) : En dix ans passés au PSG entre 1974 et 1984, l'Algérien a joué plus de 300 matches. Il est le cinquième meilleur buteur de l'histoire du club avec 98 buts derrière Cavani, Ibrahimovic, Pauleta et Rocheteau.(Liberia): Le seul africain ayant remporté le Ballon d'Or 1995. Il a marqué 55 buts en trois saisons passées à Paris entre 1992 et 1995. Il est le meilleur buteur de la Ligue des Champions 1995 avec 8 réalisations.(Tchad): Auteur de 45 buts en 5 saisons au PSG entre 1980 et 1985, Toko peut se vanter d'être le premier buteur du PSG en compétition européenne (face au Lokomotive Moscou en 1982).(Nigéria) : Il a été considéré comme le successeur de Raï et Leonardo. Il a fait vibrer ses fans avec ses dribbles entre 1998 et 2002.(Côte d'Ivoire) : Passé par le PSG entre 2014 et 2017, il a toujours été source de polémique avec ses écarts de conduite hors terrain. Mais sur le carré vert, il a été un vrai guerrier !