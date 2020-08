PSG : Thomas Tuchel s'attend à « un grand défi »

Pour Thomas Tuchel, face à l'Atalanta ce mercredi, le PSG se devra de sortir le grand jeu afin d'atteindre le dernier carré de la Ligue des Champions.

« Ça se jouera aussi au mental »

« Depuis la défaite à Dortmund, l’équipe a grandi »

Le PSG croise le fer avec l’Atalanta, mercredi soir à Lisbonne. Un grand match, que les champions de France attendent avec impatience depuis plusieurs semaines. L’heure des braves a sonné et les Franciliens sont parfaitement conscients de la tâche qui leur incombe. Lors de la conférence de presse d’avant-match, Thomas Tuchel l’a certifié, en indiquant que son équipe est fin prête pour relever le défi. Malgré le contexte particulier de cette empoignade, il a la certitude qu’elle est armée mentalement pour franchir cet écueil et prolonger son rêve européen.Non, on n’a pas peur. Nous sommes tous négatifs. Nous sommes très vigilants. L’organisation du voyage a été excellente. On est très prudents. J’espère qu’on restera tous négatifs.S’il fait un bon entrainement aujourd’hui, et que rien d’extraordinaire n’arrive, il sera dans l’équipe demain.On doit attendre et être patients avec lui. La semaine dernière, ce n’était pas possible pour lui de courir. Hier, il a commencé à le faire. Ca va être court pour les demies, mais on va tout essayer pour le remettre sur pied. C’était beaucoup de malchance pour lui. Mais, là il peut accélérer son travail et c’est bien.C’est sûr qu’ils jouent un style unique. En un contre un sur tout le terrain ou presque. Ils attaquent à sept joueurs. C’est un style particulier. C’est compliqué et difficile de jouer contre eux. Ils empilent beaucoup de buts. C’est un grand défi. Mais il y a toujours des possibilités de trouver de l’espace. Mais on doit faire un bon match. On s’est préparé pour. Demain, ça sera un match tactique, mais ça sera aussi mental. Il faut qu’on joue avec le même esprit qu’à l’entrainement. Y a eu un bon mélange entre concentration, compétitivité et bonne ambiance. C’est aussi nécessaire de souffrir ensemble. Ça va être dur, mais on est aussi une équipe forte.Oui, demain, il sera très important, d'autant plus que Mbappé, Di Maria et Cavani ne seront pas là. Ça va être important qu'il fasse un bon match et qu'il montre sa personnalité et le fait qu'il peut combattre dans des matches comme ça. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'a jamais peur, qui veut toujours marquer et il est fiable tactiquement.Apres la défaite contre Dortmund à l’aller, j’ai eu effectivement le sentiment qu’on a grandi comme une équipe. On a créé un état d’esprit extraordinaire. Entre joueurs, et aussi entre joueurs et le staff. C’était compliqué de renverser la vapeur, car on a eu des joueurs blessés et c’était aussi un huis clos, mais on l’a fait. Et ça nous a donné de la confiance. Là, malheureusement, le contexte est particulier mais on a l’impression de s’être préparé de la meilleure façon. C’était important de gagner les deux finales de Coupe. C’était un grand défi mental et on l’a relevé. Et c’était la meilleure façon de préparer l’Atalanta. C’est pour ça qu’on est confiants, mais on n’est pas trop confiants. Nous sommes heureux d’être ici et jouer ce match-là.J’ai l’impression qu’il y a toujours beaucoup de pression sur lui. On ne peut pas imaginer à quel point. Mais c’est un gars qui aime ça, qui est habitué à jouer avec cette pression. C’est toujours comme ça. Il aime les grands matches. Il est super fiable lors des rencontres décisives.. Je suis convaincu qu’il fera un grand match. Il a la qualité et la mentalité pour une situation comme celle-là. On est heureux que Kylian soit aussi dans le groupe, et qu’il y a possibilité de finir le match avec lui. Ney pourrait ainsi retrouver un joueur avec qui il aime jouer et combiner.