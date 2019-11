PSG : Thomas Tuchel repousse le Bayern Munich

Ci-après la liste des 23 Ecureuils :

Le sélectionneur desdu, a levé le voile ce mardi sur l'identité des joueurs convoqués pour démarrer les éliminatoires de la, face au, le 13 novembre à Uyo (Godswill Akpabio Stadium), et à la, le 17 à >> CAN 2021: le calendrier complet des éliminatoires Une liste dea ainsi été communiquée en vue de ces deux grands rendez-vous africains. Comme prévu, le technicien français a reconduit les habitués de la sélection, en l’occurrenceet autre. Auteur d’un bon début de championnat enavec son club (CS Hammam-Lif), le jeune attaquantest aussi appelé pour donner du piquant au secteur offensif. Il convient de noter également que l'expérimenté latéral gauche, Emmanuel Imorou (31 ans, 12 sélections), parti se relancer cette saison à(Régional 1), retrouve les "Écureuils" pour la première fois depuis sa dernière apparition, qui remonte en juillet lors de laen. En revanche, leévoluera sans son habituel dernier rempart,, blessé.Fabien Farnolle (Yeni Malatyaspor, Turquie) Marcel Dandjinou (ESAE FC) Chérif Cakpo (Buffles FC).Olivier Verdon (Eupen, Belgique) Ogouchi Jean (Dragons, Bénin) David Kiki (Brest, France) Youssouf Assogba (Amiens, France) Yarou Nabil (Buffles) Cédric Hountondji (Clermont, France) Melvyn Doremus (AF Bobigny, France) Emmanuel Imorou (Thonon Évian, France).Agossa Jérôme Bonou (Djoliba, Mali) Jordan Adéoti (Auxerre, France) Mama Seibou (Toulon, France) Anaane Tidjani (AS Soliman, Tunisie) Sessi D’Almeida (Valenciennes, France) Stéphane Sessegnon (Gençlerbiligi, Turquie).Yannick Aguèmon (OH Louvain, Belgique) Mickaël Poté (Erzurumspor, Turquie) Steve Mounié (Huddersfield, Angleterre) Jodel Dossou (TSV Hartberg, Autriche) Marcellin Koukpo (CS Hammam-Lif, Tunisie) Cebio Soukou (Arminia Bielefeld, Allemagne).