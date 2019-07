PSG : Thomas Tuchel a tranché pour son gardien numéro 1

L’ailier gauche de LOSC était l’Ivoirien le plus attendu de cette Coupe d’Afrique 2019. Malheureusement, la Star Lilloise n’a pas pu prouver aux yeux des supporteurs ivoiriens. Nicolas Pépé n’a pas été décisif lors de ces 3 dernières apparitions à la CAN. À cause de ses mauvaises prestations et des critiques, le sélectionneur ivoirien Kamara Ibrahim était dans l’obligation de le mettre sur le banc des remplaçants. C’est pourquoi Abdoulaye Traoré dit Ben Badi au micro de Sport-Ivoire.ci a été très franc envers l’Ivoirien, pour lui Nicolas Pépé n’était pas concentré : « On a vu des joueurs qui n’avaient pas la tête sur la compétition. Quand vous avez un joueur comme Nicolas Pépé qui n’a pas la tête. » Avait-il évoqué.Le nouveau joueur de Galatasaray a également déçu. Auteur d’une saison moyenne en Premier League avec Fulham, le milieu de terrain ivoirien a été l’un des Éléphants le plus critiqué de cette CAN par les supporteurs. Moins présent dans les différentes rencontres de la Côte d’ Ivoire, l’ancien meilleur milieu de Nice n’a pas été à la hauteur. Pour les Ivoiriens, Seri n’a jamais rien prouvé en équipe nationale.Malgré ses deux buts inscrits à la Coupe d’ Afrique, Jonathan Kodjia fait partir du lot des joueurs ivoiriens qui ont déçus les supporteurs. Moins décisif pendant les grandes rencontres des éléphants, l’attaquant d’Aston Villa s’est fait critiquer à cause de ses pertes de balle ainsi que ses nombreuses occasions de but raté. Son manque de précision face au but a poussé l’ex-buteur des Éléphants Ben Badi à réagir : « Un autre comme Kodjia qui rate 10 occasions avant d’en marquer une seule, cela montre qu’il y a encore du travail à faire. » Avait-il lâché au micro de Sport Ivoire