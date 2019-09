PSG : Thomas Meunier compte bien prouver sa valeur

Le latéral droit du PSG Thomas Meunier ne compte pas quitter le club malgré la fin de son contrat à l'issue de la saison. Au contraire, il est prêt à prouver sa valeur pour rester.

Dans un club comme le PSG fait de stars, il faut toujours des bons soldats. Thomas Meunier en est un depuis son arrivée dans la Capitale en 2016.Mis en concurrence par Colin Dagba, le Belge joue beaucoup moins depuis un an. Titulaire mercredi contre le Real Madrid et profitant de la blessure de son jeune concurrent, Meunier a terminé d’achever le club madrilène avec un but dans les arrêts de jeu. Une façon de montrer à Thomas Tuchel qu’il est toujours là et toujours impliqué dans le projet parisien malgré un avenir incertain. « Ma philosophie et ma mentalité n’ont jamais changé., voire plus, a confié le Belge, lucide, sur RMC Sport. Il (Thomas Tuchel, ndlr) pourra compter sur moi, des fois c’est un peu frustrant (le fait de ne pas jouer) et le plaisir, c’est de jouer au football. Mais des choix sont faits et le coach fera ses choix. »