PSG : Thiago Silva évoque le cas Neymar et sa prolongation

Lors d'un entretien à Breaking Sport sur RMC, Thiago Silva est revenu sur la situation de Neymar et la sienne, à un an de la fin de son contrat avec le PSG.

A chaque sortie publique d’un Parisien, c’est le même refrain : il souhaite que Neymar soit toujours un joueur du PSG à la clôture du Mercato estival lundi prochain. Malgré les envies de son compatriote brésilien de retourner au FC Barcelone , Thiago Silva a confirmé cet état d’esprit ce lundi, dans un entretien accordé à l’émission Breaking Foot, sur RMC Sport. « Je crois que c'est un problème particulier entre le joueur et le club, a soufflé le capitaine parisien. On ne peut pas entrer dedans. Mais bien sûr que dans ma tête, j'espère qu'il va rester. Je lui ai dit d'ailleurs. Mais c'est difficile de toujours lui dire : ‘Reste! Reste! Reste!' (…) Je ne sais pas ce qu'il se passe exactement entre lui et le club.Les supporters du PSG aussi, et l’avaient fait savoir avec des banderoles vindicatives et des insultes à destination de Neymar lors de la réception de Nîmes pour la 1ere journée de L1 (3-0). Plus discrets dimanche face à Toulouse (4-0), ils auraient pu exprimer leur mécontentement « d’une autre manière », d’après Thiago Silva. « Mais ils pensent beaucoup avec le cœur. Je crois que si Neymar revient et commence à aider le club, à jouer comme l'année dernière, on sera tous contents à la fin de la saison. Surtout les supporters. (…) S'il part, ce sera difficile pour nous.Pour moi, ce n'est pas bon. »Capitaine du PSG sans discontinuer depuis bientôt sept ans, Thiago Silva a aussi évoqué sa situation personnelle. En fin de contrat en juin prochain, il a « envie de finir ici ». « Mais cela va dépendre de cette année, de ce que je vais faire, de comment je vais finir la saison. Mais je ne veux pas penser à cette situation maintenant. (…)…) Pour moi, c'est important de faire une bonne saison et de prolonger mon contrat. On va commencer à parler avec Leonardo bientôt. » Quitte à envisager une reconversion au PSG à l’issue de sa carrière ? Pourquoi pas, à condition de rester proche du terrain. « J'ai envie d'être coach parce que c'est un peu mon rôle dans cette équipe. Même si je suis capitaine, je me sens un peu coach sur le terrain. Etre directeur sportif ou avoir un rôle dans un club loin du terrain... pour moi, ça ne marche pas. Je préfère rester sur le terrain comme Camara ou Motta. »