PSG : Thiago Silva de retour à l’entraînement avant la finale de la Coupe de France

Annoncé sur les tablettes d'Al-Ahly, l'entraîneur tunisien du WAC Casablanca Faouzi Benzarti a réagi à cette rumeur.

Eliminé de la Ligue des Champions dès les quarts de finale, sortis précocement en Coupe d'Egypte et loin d'être assuré du titre national,. Aussi les rumeurs se font-elles de plus en plus insistantes quant à un limogeage prochain de l'entraîneur Martin Lasarte. Et pour remplacer le technicien uruguayen,par diverses sources locales. "J'en ai entendu parler. Mais je suis contrat avec le Wydad, et j'ai beaucoup de respect pour cet engagement", a brièvement commenté Faouzi Benzarti pour Al-Ain Sport. Pour rappel, le WAC Casablanca accueille les Mamelodi Sundowns vendredi soir à Rabat pour le compte des demi-finales aller de la Ligue des Champions.