PSG : Thiago Silva, Choupo-Moting et Rico disputeront la fin de la Ligue des Champions

Osimhen élu meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1

🔴🏆 Victor Osimhen 🇳🇬 élu meilleur joueur africain évoluant en @Ligue1Conforama 👏🏾👏🏾 pic.twitter.com/fvy1wk9QuU — Orange Football Club (@Orange_FootClub) June 29, 2020

Le Tunisien Ayachi Ajroudi candidat au rachat de l'OM

👉🏼Sur la radio tunisienne, @RadioShemsFm, Mohamed Ayachi Ajroudi confirme qu'il est derrière le projet de rachat de l'OM. Il serait en négociation avec Frank McCourt. Les choses seraient sur de bons rails. (Traduction via @Fatma_Cheikh) #TeamOM pic.twitter.com/IeVXUQpNAm — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) June 28, 2020

FC Barcelone : Quique Setién devrait être démis de ses fonctions !

[#LaLiga🇪🇸] 🔴 Les dirigeants Barcelonais auraient décidé de démettre de ses fonctions Quique Setien à l’issue de la saison. (Goal Espagne) pic.twitter.com/Tf8jHewz1D — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) June 29, 2020

Le torchon brûle entre Messi et Eder Sarabia

🔴🔵 Messi pasa de Eder Sarabia durante una pausa de hidratación en Balaídos #BarcaCelta @LaLiga 📹 Imagen de @MovistarFutbol pic.twitter.com/QwoGtwaJNa — Esports COPE (@ESPORTSCOPE) June 29, 2020

Arthur Melo quitte le Barça et s'engage avec la Juventus

🚨 ÚLTIMA HORA 🚨 Acuerdo con la @juventusfces por el traspaso de @arthurhromelo — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) June 29, 2020

Auteur de 18 buts en 31 matches pour sa première saison sous le maillot du LOSC, Victor Osimhen a marqué son territoire. Le 4e meilleur buteur de Ligue 1 avec 14 buts marqués (ex aequo avec Neymar –PSG) s'est vu décerner ce lundi le prix Marc-Vivien Foé 2020, récompensant le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1 française. A seulement 21 printemps, l'enfant de Lagos devient ainsi le plus jeune lauréat de ce trophée créé en 2009 et décerné par RFI et France 24 ! >> Prix Marc-Vivien Foé 2020: Victor Osimhen sacré ! Ayachi Ajroudi est le richissime homme d’affaires qui a pour ambition de racheter l’OM et installer Mourad Boudjellal au poste de président. On en sait un peu plus sur les personnes qui veulent prendre les rênes de l’Olympique de Marseille. Depuis la semaine dernière, Mourad Boudjellal, l’ancien président du RC Toulon, crie haut et fort son intention de prendre la succession de Jacques-Henri Eyraud comme homme fort du club phocéen et en débarquant dans le sillage de richissimes investisseurs du Moyen-Orient. Et, depuis dimanche, il n’existe plus de doute sur l’identité de ces potentiels acquéreurs. Le projet de rachat est mené par un certain Mohamed Ayachi Ajroudi, un homme d’affaires tunisien de 68 ans. L’intéressé a confirmé les rumeurs qui circulent dans la presse lors d’une intervention sur Shems FM, une radio de son pays. Il a indiqué qu’il prévoyait venir « avec des partenaires », précisant aussi que cela fait même un an que l’idée de s’approprier ce grand club français lui trotte dans la tête. >> Un homme d’affaires tunisien confirme son intérêt pour l’OM La direction du FC Barcelone aurait d’ores et déjà décidé de se séparer de Quique Setién à l’issue de l’exercice en cours. Quique Setién ne devrait faire qu’un court passage sur le banc du FC Barcelone. Arrivé au club en janvier dernier, l’ancien entraineur du Betis aurait déjà perdu tout crédit aussi bien auprès de ses dirigeants que de joueurs. De fait, et à moins d’un improbable revirement de situation, le technicien de 61 ans va être prié de faire ses valises dès l’issue de l’exercice en cours. C’est ce que révèle notamment Goal Espagne ce lundi. >> Le sort de Quique Setien au Barça serait déjà scellé Lionel Messi a tourné le dos à l'entraîneur adjoint du Barça, Eder Sarabia, alors que ce dernier tentait de communiquer avec lui contre le Celta Vigo, samedi. L'ambiance est loin d'être au beau fixe dans les rangs du club comme catalan. Les caméras de Movistar ont notamment pu montrer une tentative d'échange entre Lionel Messi et l'adjoint de Quique Setien, Eder Sarabia. Ce dernier tente de communiquer avec le numéro 10, ne récoltant que son ignorance, devant un Quique Setien assez perplexe. >> FC Barcelone : Ça chauffe entre Messi et l'adjoint de Setien C'était dans l'air depuis plusieurs jours, c'est désormais officiel. Le FC Barcelone a accepté de céder le prodige brésilien Arthur Melo (23 ans) à la Juventus pour 72 millions d'euros, comme l'a confirmé le club catalan sur son site officiel ce lundi après-midi. « Le FC Barcelone et la Juventus FC ont conclu un accord pour le transfert du joueur Arthur Melo. Le club italien paiera 72 millions d'euros, plus 10 millions d'euros variables. Le joueur restera au FC Barcelone jusqu'à la fin des compétitions officielles de la saison 2019/20 », peut-on lire sur le communiqué publié sur le site du FC Barcelone. >> Officiel: Arthur Melo débarque à la Juventus contre 72 M€ !