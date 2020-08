PSG : Thiago Motta et les faiblesses de l'Atalanta

Ci-après les chiffres à savoir avant ce grand rendez-vous du football européen :

Les surdouésetd’un côté, les révélationsetde l’autre… Sur le papier, la scintillante confrontation qui mettra aux prises les champions de France et les Bergamasques promet d’être des plus spectaculaires tant les joueurs offensifs de grand talent sont présents de part et d’autre.Crise sanitaire oblige, ce choc se jouera toutefois à huis clos et sur terrain neutre, comme l'ensemble du tournoi final de laorganisé dans la capitale portugaise,. Paris n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut disputer la deuxième demi-finale de LdC de son histoire. Les partenaires de l’international sénégalais,, devront toutefois se méfier de l’invité surprise des quarts de finale, présent pour la première fois à ce stade de la compétition, mais qui impressionne depuis plusieurs années par son style de jeu très offensif et ses résultats probants.Il s’agit ce soir de la toute première confrontation toutes compétitions confondues entre l’Atalanta Bergame et le PSG.Le club de la capitale française disputera ce mercredi les quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis l’exercice 2015/16.En cas de succès contre la Dea, les champions de France accèderont pour la première fois aux demi-finales de la Ligue des champions – un stade jamais atteint sous l’ère QSI.Malgré ses 3 revers inauguraux en C1 cette saison, l’Atalanta Bergame est la première formation atteignant les quarts de finale de la compétition lors de sa 1re saison de Ligue des Champions depuis Leicester City en 2016/17.Le PSG ne s’est jamais imposé face à une équipe italienne en Ligue des Champions (4 nuls et 2 défaites), ne gardant jamais sa cage inviolée lors de ces six confrontations face à des clubs de Serie A !Les Parisiens n’ont disputé que deux rencontres compétitifs lors des cinq derniers mois (les finales de Coupe de France et Coupe de la Ligue), contre 13 matches pour les Bergamasques (9 victoires, 3 nuls, 1 défaite).La redoutable armada parisienne a trouvé le chemin des filets lors de chacune de ses 32 dernières apparitions de Ligue des Champions ! Soit la plus longue série en cours dans la plus prestigieuse des compétitions de clubs européens.La Dea a encaissé plus de buts que toute autre équipe encore en lice dans cette édition 2019/2020 de la Ligue des Champions (16 buts encaissés en 8 matchs).Avec 16 buts signés en 8 apparitions, l’Atalanta possède toutefois la deuxième meilleure attaque de la C1 derrière le Bayern Munich – 22 buts.