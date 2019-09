PSG - Strasbourg, le match des retrouvailles entre Neymar et Thierry Laurey

Lyon pensait avoir fait le plus dur avec le doublé de Moussa Dembélé mais un but égalisateur de Bodmer dans les derniers instants porte à 3 le nombre de matchs sans victoire par l’OL en Ligue 1 (2-2).

Le debrief

L’instant T :

Le match vient de dépasser l’heure de jeu depuis quatre minutes et Kakuta dans un rôle de quarterback voit le départ d’Otero dans le dos d’Andersen. A la lutte, le Danois accroche avec son bras l’Amiénois qui s’écroule à la limite de la surface. Penalty ou pas, difficile de savoir. De toute façon, Mr Bastien choisit de ne pas siffler et le VAR ne semble pas vouloir s’attarder plus que ça sur l’action. Dommage puisque le score était de 2-1 et aurait offert une belle opportunité au club picard. Que ce soit sur coup-franc ou penalty.

Une défaite à Montpellier et un nul à domicile contre Bordeaux. Après des débuts rêvés pour Sylvinho, la lune de miel a pris fin et l’OL se devait de remettre la machine en route après dix jours de trêve internationale. Il fallait surtout prendre le maximum de confiance avant l’entrée en lice en Ligue des Champions contre le Zenith mardi prochain et le choc contre le PSG dans une semaine. Tout n’a pas été parfait ce vendredi à la Licorne et l’Olympique Lyonnais s’est logiquement fait surprendre à Amiens (2-2) dans les derniers instants de la rencontre.En prévision de cette semaine ô combien importante pour la formation rhodanienne et un peu par les circonstances (blessures, suspension), Sylvinho a fait tourner avec les présences de Tete, Marcelo, Reine-Adelaïde ou encore Terrier. Il a surtout refait confiance à Moussa Dembélé, qu’il avait laissé sur le banc lors de la dernière journée. Frustré de cette « sanction » pour faire le bonheur de Memphis, l’attaquant lyonnais était attendu au tournant. Face à Amiens, il a clairement montré qu’il ne devait pas être la victime collatérale du dilemme offensif de son coach. Double buteur contre Angers, l’ancien du Celtic a remis ça ce vendredi avec ses quatrièmes et cinquièmes buts de la saison. Il a surtout pensé enlever une belle épine du pied de sa formation mais un match ne dure pas 45 minutes.Mis en difficulté par le pressing amiénois dès l’entame du match, Lyon a payé sa fébrilité défensive sur un coup-franc anodin de Jallet (7eme). Peu à son avantage depuis le début de la saison, Andersen a réussi à feinter Lopes et offrir l’ouverture du score, sans même toucher le ballon. Touché par la sortie sur blessure de Konaté (22eme), Amiens a plus subi ensuite et n’a ressorti la tête de l’eau qu’après la pause. Portés la ferveur picarde, les coéquipiers de Kakuta ont poussé mais n’ont jamais réussi à aller jusqu’au bout de leurs intentions, à l’image de cette statistique avec aucun tir cadré suite au but de Jallet… Bloqué à 3 points en 4 matchs, Amiens aurait pu baisser les bras. Mais face aux occasions manquées par leur adversaire, l’équipe d’Elsner a été récompensée de ses efforts avec une égalisation dans les derniers instants. Après Jallet, c’est un autre ancien de la maison lyonnaise qui est venu crucifier les Gones. Le but de Bodmer (90eme+1) a un goût de victoire. Pas sûr que ce soit la même chose dans les rangs lyonnais.