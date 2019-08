PSG : Sept personnes interpellées dans l’affaire des cambriolages

Selon les informations du Parisien, sept personnes ont été interpellées dans l’affaire des cambriolages qui ont frappé certains joueurs du PSG fin 2018.

A en croire les informations de nos confrères du Parisien, il y a du nouveau dans l’affaire des cambriolages qui ont frappé certains joueurs du PSG fin 2018. Selon le quotidien francilien, qui cite une source proche de l’enquête, « six hommes et une femme, âgés de 25 à 29 ans, ont été interpellés par la Brigade de répression du banditisme (BRB) à Paris, en Seine-Saint-Denis et dans les Hauts-de-Seine ». Alors qu’un suspect a d’ores et déjà été incarcéré, « ils sont soupçonnés en tout de cinq cambriolages dans les beaux quartiers de la capitale ». Parmi les victimes de ces vols, on pourrait donc retrouver deux protégés de Thomas Tuchel : Eric Maxim Choupo-Moting et Thiago Silva. « Les sept personnes, déjà connues de la police notamment pour des cambriolages, ont été placées en garde à vue, précise Le Parisien.». Une bonne nouvelle pour le Camerounais et le Brésilien ?