PSG : Sans plusieurs cadres à Monaco

La Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 se déroulera-t-elle en période estivale ou en début d'année, comme c'était la règle jusqu'en 2017 ? C’est ce mercredi 15 janvier 2020 qu’on connaîtra la date définitive de la compétition. Le sujet sera en effet discuté lors d’une réunion de travail entre le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) et les autorités camerounaises représentant notamment la présidence de la République, le Premier ministère, le Comité local d’organisation de la CAN 2021 et la Fédération camerounaise de football (Fécafoot). « Il s’agira effectivement d’une discussion consensuelle autour de la date de début et de fin de la prochaine Coupe d’Afrique qu’accueille le Cameroun en 2021 », confirme une source proche de la délégation CAF en visite au pays des Lions Indomptables. Selon notre informateur, cette réunion de travail va se tenir dans la matinée, en compagnie de dix personnalités parmi les 21 qui accompagnent le patron du football africain en terre camerounaise. Suivra ensuite l’annonce officielle de la date du tournoi, à travers un communiqué signé par la CAF, en langue française et anglaise. Plus tard, le président de l’instance africaine du football va rencontrer à son hôtel, certains représentants de médias nationaux et internationaux pour échanger sur des questions relatives au Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020 et à la CAN 2021.