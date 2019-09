PSG : Samuel Eto'o lance une invitation à Kylian Mbappé

A 38 ans, Samuel Eto’o a décidé de raccrocher les crampons au début du mois de septembre après une énorme carrière, riche en titres notamment du côté du FC Barcelone et de l’Inter Milan. Présent à la cérémonie The Best Fifa lundi à Milan, la légende camerounaise a, comme à son habitude, parlé avec franchise. Il s’est notamment offusqué de l’absence de Mohamed Salah et Sadio Mané du onze-type de l’année.Il a aussi adressé un message à Kylian Mbappé en lui lançant une invitation. "Kylian, je te dis grand merci, a-t-il déclaré au micro de RMC Sport. Avec beaucoup d’émotion, j’ai reçu le message que tu as posté sur les réseaux sociaux. Tu étais encore un bébé quand je commençais. Aujourd’hui, tu nous rends fier d’être camerounais parce que tu as des origines camerounaises. J’ai juste une demande. J’ai connu des gens qui veulent te connaître. Renseigne-toi sur le Makutano, j’aimerais t’emmener là-bas. Sur le reste de ta carrière je n’ai rien à te dire, profite, prends beaucoup plaisir. Tu iras encore plus loin."