PSG : Rio Ferdinand impressionné par Gana Gueye

Dans l’affaire du transfert d’Antoine Griezmann cet été, le FC Barcelone se rapprochait d’une non-sanction suite à la plainte de l’Atlético Madrid. Mais de nouveaux éléments pourraient bien relancer la guerre judiciaire entre les deux clubs.

Un accord conclu avant le 1er juillet ?



Griezmann negoció por 'mail' 14 millones en comisiones por fichar por el Barça mientras el Atlético se jugaba la temporada https://t.co/JSMNdkcuIY

— EL MUNDO (@elmundoes) September 19, 2019

En ne souhaitant que 300 euros ou un match à domicile à huis clos comme sanction, le juge d’instruction de la Fédération espagnole de football s’était montré plutôt clément avec le FC Barcelone dans le cadre de la plainte de l’Atlético Madrid concernant le transfert d’Antoine Griezmann. Estimant que le Barça et le joueur se sont mis d’accord bien avant le 1er juillet, date à laquelle la clause libératoire de Grizou est passée de 200 à 120 millions d’euros, les Colchoneros entendaient faire justice dans cette affaire et récupérer les millions manquants. Il se pourrait bien que le cas Griezmann ne soit finalement pas si réglé que ça d’après El Mundo. Le quotidien espagnol a, en effet, eu accès àpour ses conseillers, dont sa sœur et son père, et un médiateur clé dans les discussions.Des échanges de mails qui datent du mois de mars et qui ne font donc que renforcer la défense de l’Atlético.que des tractations se passaient entre le Barça et lui. Seulement, depuis la sortie de l’affaire, le clan Griezmann se défend en affirmant qu’aucun accord n’a été trouvé et conclu avec le 1er juillet 2019. Affirmation que ne semblent pas confirmés les mails, qui auraient fuité grâce à un intermédiaire, mis sur la touche par la famille de l’international français, après des désaccords sur la répartition de la fameuse commission. Face à ces nouveaux éléments,