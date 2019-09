PSG - Real Madrid / Ligue des Champions : Chaîne TV, groupes, stats

💬 "Neymar est un patrimoine du football, pas seulement du PSG" 👉 Leonardo défend Neymar et son comportement "très professionnel" face à Strasbourg au Parc dans #TeamDuga sur RMC et RMC Sport News. pic.twitter.com/6DBbmUFtTy — RMC Sport (@RMCsport) 16 septembre 2019

LEONARDO : « IL FAUT ARRÊTER DE PARLER DE TOUT ÇA ET PENSER AU TERRAIN »

Le retour de Neymar a fait parler. Les sifflets du Parc des Princes, son but exceptionnel dans le temps additionnel pour donner la victoire au PSG contre Strasbourg (1-0) : le scénario n’a laissé personne indifférent. A froid, 48 heures après la rencontre, Leonardo a globalement apprécié ce qu’a montré Neymar jusqu’à samedi. « Il s’est remis dans le travail, il s’est entraîné, a assuré le directeur sportif du club parisien, invité ce lundi de Team Duga sur RMC Sport. Il est toujours arrivé à l’heure, il s’est très bien comporté,. Il a fait un match très important, parce que ce n’était pas facile dans ces conditions. Il a joué en silence. Il marque un but tellement spectaculaire que ça ressemble à une histoire d’Hollywood. (…)» Franc sur sa situation en zone mixte après la rencontre, reconnaissant ses envies de départ et étalant une forme de rupture avec ses dirigeants, Neymar a exposé une situation que Leonardo ne nie pas : « Il a fait une très bonne communication, honnête, directe, humble.On ne peut pas dire que tout est réglé, il s’est passé des choses. »Sans entrer dans les détails, même si elles pourraient être liées aux discussions pour une prolongation de contrat engagées au printemps. Peu avant que le Brésilien, qui a « commis des erreurs » d’après Leonardo, ne fasse part de son désir de partir pour revenir au FC Barcelone. S’il a déjà admis que le PSG et Neymar devaient recoller les morceaux pour tirer le meilleur de leur collaboration, Leonardo estime que conserver l’ancien de Santos ne peut être une mauvaise nouvelle sportivement. « Neymar est quand même un patrimoine du football, pas seulement du PSG.» Il ne pourra pas le montrer lors des trois premières journées de Ligue des Champions, pour lesquelles il est suspendu pour avoir critiqué les arbitres après le 8eme de finale retour contre Manchester United la saison passée (1-3). Il sera ainsi absent contre le Real Madrid mercredi , avant d’être probablement titulaire à Lyon dimanche pour le premier choc de L1 de la saison (21h00). Une bonne raison pour Leonardo de passer à autre chose : « Il faut arrêter de parler de tout ça et penser au terrain ». Possiblement un vœu pieux pour le dirigeant brésilien.