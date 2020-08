PSG : Quel onze de départ pour le match amical face à Sochaux ?

Ce mardi à Beyrouth, une double explosion a fait des milliers de blessés et plusieurs morts. De nombreux clubs, comme des joueurs, ont tenu à rendre hommage aux victimes.

La L1 mobilisée, comme le Barça ou Manchester United



Nos pensées vont vers les victimes de l’explosion qui a touché la ville de Beyrouth 🇱🇧

— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 4, 2020



🇱🇧🙏🏽😳...

Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth.

— Kylian Mbappé (@KMbappe) August 4, 2020



L'Olympique de Marseille tient à apporter son soutien au peuple libanais et à ses supporters d'@OM_Beirut touchés par ce drame 🇱🇧 🙏

— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 4, 2020

Nos pensées vont vers les victimes de l’explosion qui a touché la ville de Beyrouth." Kylian Mbappé, lui, a écrit : "Toutes mes prières vont aux victimes de cette explosion à Beyrouth."



À la suite à la tragédie intervenue ce jour dans le port de Beyrouth, l’Olympique Lyonnais veut témoigner de son soutien à nos amis de l’académie de l’Athletico Sports Club de Beyrouth. 🇱🇧

— Olympique Lyonnais (@OL) August 4, 2020



Our condolences and support to all those affected by the explosion in Beirut. Our hearts are with you. pic.twitter.com/tpkty76obM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 4, 2020



Our thoughts and prayers go out to everyone affected by the recent explosion in Beirut, Lebanon.

Stay strong ❤️



— Manchester United (@ManUtd) August 4, 2020

Nos pensées et nos prières vont à toutes les personnes touchées par la récente explosion à Beyrouth, au Liban."

Ce mardi, une double explosion a secoué Beyrouth, et plus précisément le secteur du port de la capitale libanaise. Selon un bilan provisoire du ministère de la santé libanais publié à 21h45, la double explosion a fait au moins 50 morts et 2 750 blessés. Ainsi, une journée de deuil national a été décrété mercredi.Par la suite, plusieurs clubs ou joueurs ont exprimé une solidarité envers les victimes de l'explosion. Le PSG a ainsi commenté : "Marseille a lui aussi tenu à réagir face à l'ampleur de ce drame. "L'Olympique de Marseille tient à apporter son soutien au peuple libanais et à ses supporters de Beyrouth touchés par ce drame", adressant donc un message envers sa communauté présente au pays.L'émotion forte a été partagée par de nombreux clubs de Ligue 1 (Saint-Étienne, l'Olympique Lyonnais, Montpellier...), mais également des clubs étrangers, par exemple le FC Barcelone ou Manchester United. Le club anglais a indiqué : "