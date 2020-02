PSG : Quel joueur vend le plus de maillots ?

Découvrez quel joueur du PSG vend le plus de maillots entre Kylian Mbappé et Neymar.

Kylian Mbappé plus demandé que Neymar depuis le Mondial 2018

Il faut y voir un indice de popularité comme un autre. Dans une ère où les superstars du football n'ont jamais été autant médiatisées, les noms les plus ronflants engendrent forcément des retombées marketing énormes. Et à ce petit jeu, il est intéressant de voir quel flocage est le plus demandé dans chaque club européen.à quelques semaines d'intervalle, à l'été 2017. Et si le numéro 10 brésilien a longtemps scruté la première place - qui plus est avec un maillot jaune "collector" aux couleurs de la Seleçao pour sa première saison - la tendance s'est inversée. Et cela ne date pas de cette saison mais du Mondial 2018.C'est ce qu'explique le responsable de la boutique du PSG, Christophe Mekzine. « Chaque soir de match, plus de 1.000 clients passent dans la boutique derrière la tribune Paris. En termes de ventes, les maillots sont au top.. Après la victoire contre le Real Madrid, on a aussi eu pas mal de ventes avec Gana Gueye, Di Maria, Marquinhos. On sent l’humeur des supporteurs en fonction des résultats et il y a une petite baisse d’activité s’ils sont moins bons », a-t-il confié dans des propos accordés au journal Le Parisien. Pour rappel, les deux superstars du club de la capitale sont sous contrat jusqu'en juin 2022. Kylian Mbappé, qui fait l'objet de nombreuses rumeurs, n'a toujours pas prolongé son contrat. Au même titre que son compère Neymar.