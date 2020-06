PSG : Quand Modric encense Mbappé

Alors que le football a repris vendredi dernier de l’autre côté des Alpes, le président de la fédération italienne espère que les supporters pourront revenir dans les stades dès le début du mois de juillet.

Des stades à moitié remplis début juillet ?

Après l’Allemagne et l’Espagne, et en attendant l’Angleterre, le football, interrompu depuis début mars en raison de la crise sanitaire, a repris en Italie vendredi. Pas avec la Serie A, qui doit redémarrer samedi prochain, mais la Coupe d’Italie et ses demi-finales retour, qui ont vu les qualifications de la Juventus, face à l’AC Milan (1-1 ; 0-0), et de Naples contre l’Inter (1-0 ; 1-1). Des rencontres disputées à huis clos. Et le président de la fédération italienne espère que cette situation va bientôt évoluer."J'ai pensé à une étrange coïncidence. Hier soir, cela aurait dû être Italie-Turquie (le match d’ouverture de l’Euro 2020, ndlr), et à la place, le football italien a repris. C'est une grande fierté", s’est d’abord réjoui Gabriele Gravina samedi à l’antenne de Radio Deejay. Avant d’expliquer qu’il souhaitait un retour rapide des supporters dans les stades. Il espère même que les enceintes italiennes puissent être à moitié remplies dès le début du mois de juillet. "Leur retour dans les stades signifierait que l'Italie s'est débarrassée des dernières restrictions et de cette sombre période", a déclaré le patron de la FIGC. Et si, en Italie, le nombre de victimes est passé en dessous de 100 morts par jour et que les contaminations sont limitées, le pays a payé un lourd tribut au Covid-19, avec plus de 34 000 morts.