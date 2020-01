PSG : Quand Mbappé chambre Neymar

Le tirage au sort des poules éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en zone CAF a été effectué mardi au Caire. Découvrez la composition des dix groupes.

La composition des dix groupes

Le calendrier : coup d'envoi en octobre 2020

Le 3eme tour : Cinq barrages pour cinq tickets

Ledu deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022 en zone CAF a été effectué mardi au Caire. L', championne d'Afrique, a étéet affrontera dans le groupe A le petit poucets de Djibouti, le Niger et le Burkina Faso, contre lequel les Fennecs avaient obtenu leur qualification pour l'édition 2014, après un barrage très accroché. Dans le groupe B, ladevra en découdre avec la Zambie, la Mauritanie et la Guinée équatoriale : rien de simple, maisnon plus pour les Aigles de Carthage. Quant au, les Lions de l'Atlas débuteront dans le groupe I face au Soudan, avant d'affronter les Djurtus de Guinée-Bissau et le Syli national de Guinée., qui est tombée sur l'Angola, plus coriace des équipes du pot 4, le Gabon, désireux de rattraper le temps perdu ces dernières années, et la Libye, voisine rugueuse et difficile à manœuvrer., versée dans le pot 2.. Avec dix participations au Mondial à eux deux, ces deux ténors devront aussi se mesurer aux sans-grade du Malawi et du Mozambique dans le groupe D. Un autre, anglophones ceux-là, opposera dans le groupe G, avec le Zimbabwe et l'Ethiopie pour arbitrer le duel. Autre habitué des qualifications,pour se défaire du Cap-Vert, de la Centrafrique et du Liberia dans le groupe C.Toujours à la recherche de sa première qualification,dans le groupe E : l'Ouganda, le Kenya et le Rwanda., qui visera lui une troisième qualification,dans le groupe H face au Congo, à la Namibie et au Togo, dépourvus de références récentes. Enfin,, avec une RD Congo en reconstruction, deux outsiders désireux de prolonger la magie de la CAN 2019 (Bénin et Madagascar) et une Tanzanie pas facile à jouer chez elle.Groupe A : Algérie, Burkina Faso, Niger, Djibouti.Groupe B : Tunisie, Zambie, Mauritanie, Guinée équatoriale.Groupe C : Nigeria, Cap-Vert, Centrafrique, Liberia.Groupe D : Cameroun, Côte d'Ivoire, Mozambique, Malawi.Groupe E : Mali, Ouganda, Kenya, Rwanda.Groupe F : Egypte, Gabon, Libye, Angola.Groupe G : Ghana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Ethiopie.Groupe H : Sénégal, Congo, Namibie, Togo.Groupe I : Maroc, Guinée, Guinée-Bissau, Soudan.Groupe J : RD Congo, Bénin, Madagascar, Tanzanie.La Confédération africaine de football a réajusté leen fonction de la reprogrammation de la CAN 2021 en période hivernale. Les six journées se dérouleront donc aux dates suivantes :Journée 1 : 9 au 11 octobre 2020.Journée 2 : 13 au 15 novembre 2020.Journées 3 et 4 : 22 au 30 mars 2021.Journée 5 : 3 au 5 septembre 2021.Journée 6 : 9 au 11 octobre 2021.. Programmée pour le mois de novembre 2021, cette dernière étape opposera les dix vainqueurs de groupe, qui disputeront cinq confrontations en matchs aller-retour. Un tirage au sort, avec dans un premier pot les cinq meilleures nations au classement FIFA et dans l’autre les cinq moins bien classées, permettra de décider de ces. Ces doubles confrontations permettront de déterminer les cinq qualifiés africains pour Qatar 2022. Rappelons enfin que la Coupe du Monde au Qatar aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, afin de s’adapter aux conditions climatiques de l’émirat.