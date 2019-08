PSG : Pression maximale sur Areola

Alphonse Areola n'est plus certain d'être le gardien titulaire du PSG cette saison d'après les déclarations de Thomas Tuchel qui a relancé le débat, samedi. Le club parisien lorgnerait Gianluigi Donnarumma (Milan) et Keylor Navas (Real Madrid).

Navas pour favoriser Neymar ?

L’affront de trop pour Areola ?

Le départ de Kevin Trapp vers l’Eintracht Francfort devait enfin être la pièce manquante du puzzle pour faire d’Alphonse Areola le gardien à part entière du PSG. Sans Gianluigi Buffon et le gardien allemand, le champion du monde avait enfin la voie libre et la confiance de tout un club, chose rare depuis son retour de prêt de Villarreal en 2016. Oui mais voilà au PSG, rien n’est comme ailleurs. Présent en conférence de veille de match samedi, Thomas Tuchel est venu jeter un froid dans l’esprit de son portier. « Il doit mériter, il a une grande occasion de se montrer, a souligné l'entraîneur. C'est mon avis :C'est absolument nécessaire et important pour nous. » Une façon de mettre la pression mais aussi de relancer un chantier permanent dans les buts parisiens.Aujourd’hui, la question est de savoir si Leonardo etA l’heure actuelle, c’est la première solution qui a les faveurs des dirigeants parisiens. Le directeur sportif brésilien multiplie les pistes et les noms de Gianluigi Donnarumma (Milan AC) ou encore Anthony Lopes (Lyon) ont été avancés. Seulement, d’après L’Equipe, l’actualité Mercato du PSG se tourne encore vers le Real Madrid. Alors que les Merengue sont entrés dans la course au transfert de Neymar, le club de la Capitale pourrait bien en profiter. Si le profil de, un an seulement après son arrivée à Madrid. C’est plutôt Keylor Navas qui semble représenter le parfait compromis.Habitué aux joutes européennes, le Costaricien (32 ans) a été l’un des grands partisans du triplé en Ligue des Champions. Il ne représente certes pas l’avenir mais avec encore un an de contrat, le PSG n’aura pas besoin de faire de folie surtout si le gardien est inclus dans un possible échange avec Neymar.Reste à éclaircir alors le cas d’Areola. Le titi parisien pourrait devenir le dindon de la farce avec une nouvelle alternance dans les buts voire un statut de n°2.s’il veut devenir le véritable successeur d’Hugo Lloris. Ayant prolongé l’hiver dernier, il ne se doutait sûrement pas que son statut serait de nouveau remis en question. Avec le départ de Trapp, on pensait la question du gardien parisien réglée, ce n’est finalement que le début d’un nouveau jeu de dominos dont Areola pourrait être le grand perdant.