PSG : Pourquoi Ousmane Dembélé a tout de la fausse bonne idée

Le PSG serait visiblement favorable à l’inclusion d’Ousmane Dembélé dans un deal avec le FC Barcelone pour Neymar. Une idée intéressante sur le papier, qui a pourtant tout pour se retourner contre Paris.



Dembélé était l’égal de Mbappé en 2017

Bien de trop de voyants au rouge pour Dembélé

Le compte y est presque pour le PSG. Le club parisien, ferme depuis l’ouverture du Mercato sur le cas Neymar , n’est pas resté insensible à la dernière offre du FC Barcelone, lors d’une réunion dans la Capitale ce mardi. Les Catalans ont proposé 170 millions d’euros payables en plusieurs fois, les montages divergeant selon les sources. Une certitude toutefois : le PSG n’a pas accepté cette proposition, tout en laissant la porte ouverte à une nouvelle négociation dans les heures à venir. Elle devrait inclure Ousmane Dembélé, que les dirigeants parisiens ont ciblé comme un joueur susceptible de les intéresser dans l’effectif barcelonais.C’est pourquoi le Barça est désormais ouvert à son inclusion dans un deal.Sur le papier, ça tombe très bien pour le PSG. Sans avoir les références de Neymar, loin s’en faut, Dembélé compenserait numériquement son départ de Paris, comme il l’avait fait d’ailleurs à Barcelone à l’été 2017.A la sortie de deux saisons pleines avec le Stade Rennais (12 buts et 5 passes décisives en 29 matchs) et le Borussia Dortmund (10 réalisations et 22 passes décisives en 50 rencontres), Dembélé était même considéré comme l’une des plus belles pépites d’Europe. A l’égal même de Kylian Mbappé. La concurrence au FC Barcelone, son hygiène de vie douteuse et ses pépins physiques à répétition ont depuis eu raison de sa progression. Mais un PSG où il aurait plus d’opportunités de s’exprimer et des retrouvailles avec Thomas Tuchel, qui l’avait entraîné à Dortmund avec des résultats probables et avec qui il entretient une relation forte, pourrait bien le relancer. Ousmane Dembélé (Borussia Dortmund)[/caption]Ça, c’est la théorie. En pratique, c’est une toute autre histoire. Tous les ingrédients du flop annoncé sont réunis. D’abord, il est rare que les joueurs avec un déficit de professionnalisme au départ s’assagissent une fois arrivés à Paris. Ensuite, Dembélé ne montre pas une envie débordante de rejoindre le PSG. Pire encore, son entourage fait régulièrement fuiter ces derniers jours son désir de rester au FC Barcelone et de ne pas être impliqué dans les discussions autour de Neymar. Nasser Al-Khelaïfi avait pourtant fait en juin de l’attirance sincère pour le projet parisien une condition sine qua none à tout recrutement.Les voyants sont ainsi au rouge dans bien trop de secteurs pour le considérer comme un remplaçant viable au Brésilien. C’est pourtant ce que le PSG parait penser. A ses risques et périls.