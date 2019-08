PSG : Pour Neymar, Mbappé patiente

En grande forme lors de la victoire du PSG contre Nîmes (3-0, 1ere journée de Ligue 1), Kylian Mbappé attend d'en savoir plus sur Neymar avant de parler d'ambitions.

Avec un but et une assist, Kylian Mbappé, l’attaquant international français du Paris Saint-Germain, a fait le boulot lors de l’affiche de dimanche soir contre Nîmes (3-0, 1ere journée de Ligue 1). Selon l’ancien Monégasque, ce succès doit servir à lancer la saison du club de la Capitale, même si un départ de Neymar pourrait porter un coup aux ambitions parisiennes. « C’est bien, on monte en puissance, a expliqué l’international français au micro de Canal+. On est bien. On fait une bonne préparation. On essaye d’être le plus performant possible parce que les enchaînements des matchs vont venir vite. Nous sommes donc très contents. On a une semaine de travail pour en profiter. Les ambitions ? Ça dépend. On va essayer d’être le plus compétitif possible. Après,. Mais on va essayer de donner le meilleur de nous-mêmes. »