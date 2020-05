PSG : pour Neymar, la presse espagnole imagine un renversement de situation

Sur RTL, le président de l'Olympique Lyonnais a révélé que le huitième de finale retour de Ligue des Champions entre la Juventus et Lyon devrait avoir lieu le 7 août.

L'Olympique Lyonnais a fini à la septième place du Championnat suite à l'arrêt de la Ligue 1 décrété par la LFP. Mais l'OL a encore des matches importants à jouer avec ce 8e de finale retour de Ligue des Champions prévu à Turin, face à la Juventus. Au match aller, on se souvient que l'OL l'avait emporté sur le score de 1-0. Et Jean-Michel Aulas, l'homme fort du club rhodanien, a dévoilé la date du retour. Les deux équipes vont donc s'affronter le 7 août : «Si les recours n’aboutissent pas, c’est envoyer Lyon et Paris se faire massacrer par des équipes qui auront une préparation que les autres n’ont pas. », a confié Jean-Michel Aulas au micro de RTL. Pour rappel, la finale de la Coupe de la Ligue BKT qui opposera Lyon au PSG pourrait se jouer en juillet ou en août prochains. La saison de Lyon est donc loin d'être achevée.