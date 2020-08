PSG : Pour Marquinhos, il faudra tout donner pour passer face à l'Atalanta

Présent en conférence de presse d'avant-match ce mardi à Lisbonne, Marquinhos a assuré que, face à l'Atalanta, le PSG devra tout donner afin de passer l'obstacle et atteindre les demi-finales de la Ligue des Champions.

« Le genre de matchs où il faut tout donner »

Paris aura fort à faire mercredi pour dominer l’Atalanta, à l’occasion du quart de finale de la Ligue des Champions, disputé à Lisbonne. Les joueurs le savent parfaitement. Lors de la conférence de presse précédant le match, Marquinhos a souligné l’aspect particulier de cette confrontation et le besoin qu’il y a de se surpasser sous peine de connaitre une mauvaise surprise. « Comme on l’a fait contre Dortmund, il faut qu’on soit bien concentré, a lâché l’arrière brésilien. (Le huis clos), c’est dommage pour le foot, le spectacle et pour nous. On voulait que les supporters soient ici. Mais peu importe l’atmosphère, il faut qu’on arrive sur le terrain en sachant ce qu’on doit faire. Et Il faut faire un grand match. Peu importe l’ambiance, il faut chercher la victoire. »Questionné sur l’état d’esprit qui règne actuellement au sein de l’équipe parisienne, « Marqui » a été en rassurant en confiant que « le groupe se prépare de la meilleure façon possible et avec beaucoup de motivation ». « On a fait de bons entrainements et des matchs importants, a-t-il rappelé. On aborde la rencontre dans les meilleures conditions, malgré le contexte qu’il y a. On est prêt à jouer ce match. Avec de la sérénité, de l’enthousiasme et du courage. On va mettre tous les ingrédients qu’il faut pour faire un bon match demain ». Pour finir, l’ancien romain a aussi évoqué le côté couperet de cette confrontation. Si faux-pas il y a, il n’y aura pas de possibilité de rattrapage. Cela ne semble pas trop le déranger. « Moi, j’aime bien, a lancé le vice-capitaine parisien. C’est le genre de matchs ou il faut tout donner, avoir une bonne stratégie. Il faut qu’on soit prêt au combat. Il faut tout faire pour ne pas avoir de regrets. On sait qu’on a 90 ou 120 minutes pour gagner et faire un bon résultat. Il faut mettre toutes les chances de notre côté pour aller en demi-finale ».