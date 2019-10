PSG : Paulo Dybala ne voulait pas venir

Le PSG a longtemps essayé de recruter Paulo Dybala durant le mercato estival. En vain. L’attaquant argentin a assuré au micro de Sport Mediaset qu’il n’a jamais pensé à un départ de la Juventus Turin.

Après une belle victoire face l’Inter Milan (2-1, 7eme journée de Serie A), dimanche soir, l’attaquant international argentin Paulo Dybala, 25 ans, est revenu sur les nombreuses rumeurs de transferts qui ont agitées son été : « Durant l’été, tout le monde savait ce que je voulais, a expliqué l’ancien joueur de Palerme – qui a inscrit le premier but contre les Nerazzurri – à Sport Mediaset. Je suis content d’être ici. On a dit beaucoup de choses pendant le Mercato, mais je suis resté ici, c’est ce que je voulais et j’ai joué l’un de mes plus beaux matchs aujourd’hui ». Avant de jeter son dévolu sur Mauro Icardi dans les dernières heures du Mercato d’été, le Paris Saint-Germain a longtemps pensé au natif de Laguna Larga, mais celui-ci n’avait visiblement aucune intention de quitter la Vieille Dame. Des clubs anglais () se sont d'ailleurs aussi cassés les dents sur un dossier décidément des plus compliqués...