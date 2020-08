PSG : Pas de rassemblement du Collectif Ultras Paris autour du match face à l'Atalanta

Ci-après la liste complète des enfants du continent encore en lice en Ligue des champions UEFA :

1) Eric Maxim Choupo-Moting

2) Idrissa Gana Gueye

3) Amadou Haidara

4) Thomas Partey

5) Riyad Mahrez

6) Bertrand Traoré

7) Maxwel Cornet

8) Karl Toko-Ekambi

Huit prestigieuses formations restent en course sur la route qui conduit au Stade de Luz de, théâtre de la grande finale de la Ligue des Champions UEFA . Parmi elles, huit de nos représentants africains sur le "Vieux Continent" peuvent encore décrocher la «Coupe aux grandes oreilles». Si certains d’entre eux sont habitués aux joutes européennes à l’image de la superstar algérienne de Manchester Cityou encore le maître à jouer des Black Stars du Ghana et de l'Atlético Madrid, d’autres le sont beaucoup moins et sont avides d’expérience et de grands rendez-vous. A lire aussi >> Drogba, Eto’o, Mané… les records africains en Ligue des Champions UEFA ! Il convient de noter également que c’est à l’, invitée surprise dude la, que l’on trouve le plus de représentants du continent avec trois joueurs.PSGCameroun31 ans54 capes - 15 buts14 matches (dont 3 en C1) - 4 buts PSGSénégal30 ans72 capes - 4 buts28 matches (dont 6 en C1) - 1 butRB LeipzigMali22 ans11 capes - 1 but27 matches (dont 6 en C1)Atlético MadridGhana27 ans26 capes - 9 buts45 matches (dont 8 en C1) - 4 butsManchester CityAlgérie29 ans57 capes - 15 buts44 matches (dont 6 en C1) - 12 butsOlympique LyonnaisBurkina Faso24 ans49 capes - 8 buts31 matches (dont 5 en C1) - 2 butsOlympique LyonnaisCôte d'Ivoire23 ans17 capes - 5 buts32 matches (dont 6 en C1) - 5 butsOlympique LyonnaisCameroun27 ans30 capes - 3 buts11 matches (dont 2 en C1) - 2 buts