PSG : Pas de JO pour Mbappé

Le Paris Saint-Germain aurait écrit à la FFF, afin de lui indiquer qu’il ne voulait pas libérer son attaquant Kylian Mbappé pour les Jeux Olympiques.

« Mbappé est dans une pré-liste »

Les JO, « un rêve » pour Mbappé

Kylian Mbappé aux Jeux Olympiques, l’affaire semble compromise. Selon les informations de L’Equipe, le Paris Saint-Germain a envoyé un courrier à la Fédération française de football (FFF) pour lui indiquer qu’il ne libérerait pas son attaquant pour les JO. Les Jeux, qui se dérouleront entre le 24 juillet et le 9 août, soit dans la foulée de l’Euro (12 juin – 12 juillet), ne correspondent pas à des dates FIFA., et ne devrait pas non plus le faire avec Neymar, qui aurait pu postuler avec le Brésil.Interrogé par L’Equipe en marge du congrès de l’UEFA, le président de la FFF Noël Le Graët, qui n’a jamais caché son envie de voir Mbappé sous les ordres de Sylvain Ripoll cet été, expliquait : «établie par Sylvain Ripoll, qui descendra à 50 bientôt, puis à 18 + 4 réservistes. Il a l'âge d'y aller. Comme tous les jeunes de son âge qui ont du talent, il est donc sur la liste ». Le Graët n’aurait d’ailleurs bas renoncé à faire changer d’avis la direction parisienne.Reste également à connaître la réaction de l'intéressé, qui s’était dit motivé à l’idée de disputer les JO. « Les gens d'ici sont très accueillants, très sympas, j'ai vraiment envie de revenir le plus vite possible, avait-il déclaré en juin dernier, alors présent au Japon. Pourquoi pas l'année prochaine pour les Jeux Olympiques ? J'ai toujours dit que c'était un rêve. Après, ça ne dépend pas que de moi ». La lettre du PSG l’a bien prouvé. Mais ce pourrait être une nouvelle source de tensions dans la capitale…