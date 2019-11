PSG : Pas de contact avec le Barça selon le père de Neymar

Après la génération des années 90, championne d’Afrique en 1992, une nouvelle génération, celle dite dorée a pris le relais. Mais, malgré ses joueurs talentueux, elle n’a jamais pu remporter de Coupe d’Afrique des Nations. D’où son surnom de " génération maudite ". Pourtant, elle a été la première à propulsée la Côte d’Ivoire à une phase finale de coupe du monde. Avec elle, les Éléphants ont participé à trois phases finale de Coupe du Monde d’affilée (2006, 2010 et 2014). Tous talentueux, ils comptent chacun plusieurs titres dans leur carrière. Ligue des Champions, Ballon d’Or Africain, Champion de clubs, etc. Des trophées qui les distinguent comme de grands joueurs. Voici le top 5 des internationaux Ivoiriens les plus titrés. 1- Yaya Touré

En 2010, il est transféré en Angleterre à Manchester City. Là-bas, le milieu de terrain ivoirien enchaîne les titres. La FA Cup 2011, champion d’Angleterre, Community Shield, la Capital One… Avec la Côte d’Ivoire, il remporte sa première CAN en 2015. A son actif, 4 ballons d’Or africain. Depuis juin 2019, il évolue en deuxiéme League Chinoise. Le samedi 02 novembre dernier, Yaya Touré a ajouté une autre corde à son palmarès en remportant le 18ème titre de sa carrière avec Qingdao Huanghai Football Club, qui a terminé champion de la D2 Chinoise.

Frère cadet de Bonaventure Kalou, Salomon Kalou se place à la 3ème position du classement des joueurs ivoiriens les plus titrés. Vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations en 2015, Salomon Kalou a aussi eu une riche carrière et un palmarès élogieux comme Yaya Touré et Didier Drogba. Vainqueur de la League des Champion en 2012 avec Chelsea, Kalou a enrichi son palmarès en Angleterre (vainqueur de la Coupe d’Angleterre en 2007, 2009, 2010 et 2012, Champion d’Angleterre en 2010, Vainqueur du Community Shield en 2009, Meilleur espoir du Championnat des Pays-Bas en 2005, Meilleur espoir africain de l’année en 2008…).

L’un des défenseurs emblématiques de l’équipe de Côte d’Ivoire. Kolo Touré est le frère de Yaya Touré. Il occupe la 4ème place derrière Salomon Kalou. Révélé par l’ASEC Mimosas d’Abidjan, il a été vainqueur de la Super coupe de la CAF en 1999 et Champion de Côte d’Ivoire en 2000, 2001 et 2002 avec les Mimos. C’est en Angleterre que l’ex-défenseur ivoirien a étoffé son palmarès.

La « Jaguar », l’ailier droit ivoirien, le plus rapide. Il faisait partie des pépites de la génération dorée. Il occupe la 5ème place de ce classement. Actuellement, joueur de Parme FC (Serie A), Gervinho a aussi marqué les esprits de bon nombre d’amoureux du ballon rond sur le continent européen. Champion d’Afrique en 2015, l’ancien joueur de l’ASEC Mimosas est passé dans plusieurs clubs européens : LOSC, Arsenal et Roma. Il compte aussi un bon palmarès. On trouve dans son escarcelle des titres de : Champion de France en 2011, Vainqueur de la Coupe de France en 2011, Étoile d’or France Football en 2010, Prix Marc-Vivien Foé du meilleur joueur africain de Ligue 1 en 2010, nommé dans l’équipe type de Ligue 1 aux trophées UNFP en 2011…

En équipe nationale comme à l'international, ils ont hissé haut le drapeau de la Côte d'Ivoire dans le monde. Cette génération dite dorée était considérée comme la meilleure de toute. Conduite par Didier Drogba, Yaya Touré, Kolo Touré, Kader Keita ou Eboué Emmanuel, cette génération compte en son sein des joueurs aux immenses palmarès. Découvrez le top 5 des joueurs ivoiriens les plus titrés.