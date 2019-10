PSG-OM: "Tout peut arriver", affirme Thomas Tuchel (vidéo)

LE DEBRIEF

L’instant T :

LES BUTS

LES TOPS ET LES FLOPS

MEMPHIS DEPAY (7)

THIERRY AMBROSE (3)

MANUEL CABIT (3)

LA FEUILLE DE MATCH

OL

Metz

Après huit matchs sans la moindre victoire en championnat, l’OL a relancé la machine lors de la réception de Metz, samedi soir. Alors que l’entame de match n’a pas été des plus emballantes, les Gones ont débloqué la situation sur un exploit personnel d’un Memphis Depay (28eme) qui a parfaitement joué son rôle de capitaine du jour. Une ouverture du score qui a rapidement été suivie du but du break, Moussa Dembélé transformant un penalty généreusement accordé par M.Hamel (33eme). Face à une formation messine qui se sera tout de même procurée quelques occasions par l’intermédiaire d’Habib Diallo (9eme, 27eme, 81eme et 89eme) et Farid Boulaya (90eme), les coéquipiers d’Anthony Lopes n’ont pas livré une prestation exceptionnelle, mais c’est amplement suffisant pour disposer de Grenats trop passifs sur l’ensemble de cette rencontre. Il s’agit du premier succès de Rudi Garcia sur le banc lyonnais. Et l’ancien coach de Dijon, du Mans, de Lille et de Marseille va pouvoir préparer un peu plus sereinement l’affiche de la semaine prochaine à Toulouse (12eme journée de Ligue 1). Un rendez-vous qui pourrait lui permettre de confirmer certains choix payants face aux Messins. Sans parler de la mise à l’écart de Bertrand Traoré , on pense notamment retour de la charnière Andersen – Denayer, mais aussi la présence de Jeff Reine-Adélaïde dès le coup d’envoi.Alors que les Messins semblaient en place sur la pelouse du Groupama Stadium, il a suffi d’un raid solitaire de Memphis Depay pour faire basculer cette rencontre. Les Grenats ne s’en remettront pas.Servi par Denayer, Depay élimine trois joueurs messins (N’Doram, M.Fofana, Cabit) avant de placer une frappe croisée du pied droit hors de portée d’Oukidja. Après avoir lancé son action avec un crochet extérieur, le Néerlandais est parti des 40 mètres pour finir son action dans la surface messine.Sur le côté gauche, Y.Koné déclenche un centre en direction de Depay. Alors que le Néerlandais s’écroule dans la surface messine, M.Hamel désigne le point de penalty suite à un accrochage de Cabit. C’est litigieux, mais cela n’empêche pas M.Dembélé de transformer la sanction avec une frappe croisée du pied droit.Alors que Rudi Garcia avait décidé de lui confier le brassard de capitaine, l’international néerlandais n’a pas fui ses responsabilités. Auteur de la première frappe cadrée de la rencontre, l’ex-sociétaire de Manchester United a ensuite mystifié trois défenseurs messins sur l’ouverture du score. C’est aussi lui qui provoque le penalty du 2-0. Le natif de Moordrecht ne s’est pas caché face aux Grenats.Confirmé au sein de l’attaque messine, l’ancien joueur de Manchester City a été inexistant ce samedi soir. Avec quinze petits ballons touchés, le numéro 9 n’a pas vu le jour face aux défenseurs lyonnais. Logiquement remplacé Opa Nguette (69eme).Après avoir été facilement éliminé par Memphis Depay sur l’ouverture du score, l’ancien joueur de l’AC Ajaccio commet la faute qui amène le penalty transformé par Moussa Dembélé. La décision de M.Hamel peut sembler sévère, mais le latéral messin ne devait pas se mettre dans une telle position dans sa surface, lui qui a aussi « brillé » avec un déchet beaucoup trop important (17 ballons perdus pour 57% de passes réussies).Temps doux – Pelouse en bon état: M.Hamel (: Depay (28eme) et M.Dembélé (33eme) pour Lyon: Tousart (38eme) pour Lyon – M.Fofana (10eme) et Cabit (31eme) pour Metz: AucuneA.Lopes () – Dubois (), Andersen (), Denayer (), Y.Koné () – Reine-Adélaïde () puis Terrier (82eme), Tousart (), Thiago Mendes (), Aouar () puis Cornet (69eme) – Depay (cap) () puis Jean-Lucas (90eme), M.Dembélé (: Tatarusanu (g), Rafael, Marcelo, Jean Lucas, Cherki: R.GarciaOukidja () – Centonze (), Sunzu (), M.Fofana (), Cabit () – H.Maïga () puis Angban (78eme), N’Doram (), A.Traoré () puis Gakpa (70eme) – Boulaya (), H.Diallo (cap) (), Ambrose () puis Nguette (59eme): Dietsch (g), Udol, Bo.Traoré, I.Niane: V.Hognon