Ligue 1 (24e J): PSG - Lyon en direct

Toni Conceiçao est en mission de prospection en Europe. Le technicien portugais est à la recherche des meilleurs atouts possibles, pour son projet de construction d’une équipe capable de remporter la CAN 2021. Et tel qu’il l’annoncé fin janvier, l’entraîneur de l’équipe du Cameroun s’est rendu en Italie. Ce dernier y a rencontré Nicolas Nkoulou. Selon certaines indiscrétions, les deux hommes auraient discuté des potentielles conditions à mettre sur la table, pour un retour en sélection du défenseur du FC Torino.« On sait tous, révèle une source avisée, que Nicolas Nkoulou a décidé de se tenir loin de la sélection nationale après la CAN 2017, à cause d’un certain nombre de choses qui tournaient mal. Notamment le fait qu’au Gabon il a été relégué au second rang et qu’en plus, l’environnement au sein de l’équipe avait changé ». Du coup, la rencontre avec Toni Conceiçao aurait plus ou moins consisté à donner un certain nombre de garanties à celui que de nombreux commentateurs sportifs classent comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A.Pour Toni Conceiçao en tout cas, l’objectif est clair : avoir Nkoulou – et Joël Matip dans une certaine mesure - au sein des Lions Indomptables en vue de la CAN que le Cameroun abrite l’année prochaine. « Si [Nicolas] Nkoulou et [Joël] Matip par exemple ont choisi de ne plus revenir, c’est qu’il y a eu des problèmes par le passé. Personnellement, ce qui s’est passé ne m’intéresse pas. Je veux me focaliser sur le présent et sur le futur », déclarait Toni Conceiçao. L’entraîneur va également prospecter en Belgique, en France et en Espagne. Avant de retourner au Cameroun pour préparer la double confrontation avec le Mozambique en mars, dans le cadre des éliminatoires du Mondial 2022.