PSG : Objectif Guardiola ?

Le coach du FC Barcelone, Quique Setién, a assuré ne pas être inquiet au sujet de Lionel Messi, même si celui-ci enchainent les matchs en ce moment.

Lionel Messi est très sollicité depuis l’entame de la nouvelle année. En 2020, le FC Barcelone a disputé 9 rencontres, et l’Argentin est celui qui a été le plus utilisé en termes de temps de jeu. Avec 720 minutes passées sur le terrain, il devance Sergio Busquets (716 minutes) et Antoine Griezmann (705). Le sextuple Ballon d’Or n’a guère eu l’opportunité de souffler et il est peu probable qu’il le fasse dans les prochains jours vu que le calendrier du Barça va encore se corser avec le retour de la prestigieuse Ligue des Champions. Et ce samedi, il sera encore là lors de la réception de Getafe en championnat (16h).

Messi sera ménagé, mais pas tout de suite

Si Messi n’est guère ménagé, c’est parce que l’équipe catalane se trouve actuellement à court de solutions en attaques, avec les absences respectives de Luis Suarez et d’Ousmane Dembélé. Jusque-là, il n’affiche aucun signe de fatigue et les 4 buts marqués et 6 passes décisives offertes depuis la fin de la trêve hivernale en sont la preuve. Mais, n’y a-t-il pas un danger pour que, à force, il tire un peu trop sur la corde ? Une réponse à laquelle répondu Quique Setién en conférence de presse. « Messi, comme beaucoup d'autres joueurs, sait ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire », a assuré le coach barcelonais, « s'il est sur le terrain, c'est parce qu'il peut l'être. Il va bien, il n'y a pas de problème. Comme tous les autres joueurs, il y aura un moment où nous devrons le reposer. Mais je n’ai pas été assez longtemps ici pour évaluer cela. Ces joueurs sont tellement habitués à jouer du dimanche au mercredi pendant de nombreuses années que dans certains cas, il n'est pas nécessaire qu'ils se reposent, mais nous allons jeter un œil au fur et à mesure. »

