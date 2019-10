PSG : Nouveau conflit entre le club et ses supporters

Voici la sélection de Christian N'Sengi-Biembe pour les deux confrontations face aux panthères de Gabon et face aux scorpions de la Gambie. Riffi Mandanda et Nill De Pauw seront la dans un premier temps pour régler leur dossier.#RDC #CAN2021 pic.twitter.com/FffqrJnmvo — Leopard Leader Foot (@leopard243) 30 octobre 2019

Dans cette pré-sélection, on note la première convocation de l'arrière latéral droit Dieumerci Mukoko Amale (Dcmp) qui frappait clairement à la porte de cette équipe avec ses belles prestations. Ensuite, il y a l'attaquant Nelson Balongo, (Saint Trond/Belgique), le milieu offensif Nil De Pauw (Rizespor/Turquie) et l'attaquant Jonathan Okita (Nec Nimègue/Pays-Bas). Le grand retour est celui des gardiens Riffi Mandanda (Boulogne/France) et Joël Kiassumbua, de l'arrière latéral gauche Fabrice Nsakala (Alanyspor/Turquie), des ailiers Jody Lukoki (Ludogorets/Bulgarie) et Dieumerci Ndongala avec l'attaquant Jonathan Bolingi (Eupen/Belgique).RIFFI MANDANDA (US BOULOGNE/ FRANCE JOEL KIASSUMBUA (SERVETTE GENEVE/ SUISSE) JACKSON LUNANGA (AS V.CLUB/ RD CONGO) MUKOKO AMALE (DCMP/ RD CONGO JORDAN IKOKO (LUDOGORETS/ BULGARIE) CHRISTIAN LUYINDAMA (GALATASARAY/ TURQUIE) MARCEL TISSERAND (WOLFSBOURG/ ALLEMAGNE) CHANCEL MBEMBA (FC PORTO/ PORTUGAL) MUSTAFA AVADONGO (AS V.CLUB/ RD CONGO) ARTHUR MASUAKU (WEST HAM UNITED/ ANGLETERRE) FABRICE NSAKALA (ALANYASPOR/ TURQUIE) WILFRIED MOKE (ANKARAGUCU/ TURQUIE) GIANNELLI IMBULA (LECCE/ ITALIE) SAMUEL MOUTOUSSAMY (FC NANTES/ FRANCE) PAUL-JOSE MPOKU (STANDARD DE LIEGE/ BELGIQUE) NEESKENS KEBANO (FULHAM FC/ ANGLETERRE) CHADRAC AKOLO (AMIENS SC/ FRANCE) GAEL KAKUTA (AMIENS SC/ FRANCE) JORDAN BOTAKA (SAINT TROND/ BELGIQUE) YANNICK YALA BOLASIE (SPORTING CP/ PORTUGAL) DIEUMERCI NDONGALA (GENK/ BELGIQUE) JODY LUKOKI (LUDOGORETS/ BULGARIE) CEDRIC BAKAMBU (BEIJING GUOAN/ CHINE) JACKSON MULEKA (TP MAZEMBE/ RD CONGO) NELSON BALONGO (SAINT TROND/ BELGIQUE) NILL DE PAUW (RIZESPOR/ TURQUIE) JONATHAN OKITA (NEC NIMEGUE/ PAYS-BAS) JONATHAN BOLINGI (AS EUPEN/ BELGIQUE)