PSG : Neymar visé par une plainte pour homophobie

En demi-finale de la Coupe d’Allemagne, le Bayer Leverkusen s’est aisément défait de Saarbrucken (3-0) ce mardi.

Leverkusen a rempli son devoir ce mardi en prenant le dessus sur la modeste formation de Saarbrucken en demi-finale de la Coupe d’Allemagne. L’équipe de Peter Bosz n’a eu guère de difficultés pour imposer sa loi et l’emporter largement (3-0). La rencontre a même été pliée après seulement 20 minutes de jeu avec deux buts inscrits. Le Français Moussa Diaby a ouvert le score à la 11e, avant que Lucas Alario n’assure le break (19e).

Sur ces deux réalisations, Kerem Demirbay a été passeur décisif et il a remis ça au retour des vestiaires pour permettre à Karim Bellarabi de porter la marque à 3-0. Le score n’a ensuite plus évolué, mais il aurait pu. Les visiteurs se sont offert 23 frappes au but, tandis que leur hôte du jour a eu toutes les peines du monde à mettre en danger le gardien Lukas Hradecky.

4 - @bayer04_en advance to the final of the DFB-Pokal for the fourth time in their clubs history and for the first time in 11 years (2008-09 against Bremen). Showdown. #FCSB04 #DFBPokal pic.twitter.com/AnmsmWj3l6

— OptaFranz (@OptaFranz) June 9, 2020